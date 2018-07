Incidente col parapendio nel Torinese | impatto contro i cavi alta tensione | grave 39enne

Grave Incidente sull’Appennino reggiano : 42enne si schianta col paracadute : Un uomo è morto schiantandosi col paracadute dalla Pietra di Bismantova, nell’Appennino reggiano: l’incidente è avvenuto questa mattina. I carabinieri hanno accertato che il 42enne ha fatto tre lanci e al terzo, per circostanze ancora al vaglio degli investigatori, il paracadute non si è aperto e l’uomo si è schiantato al suolo. In corso il recupero del salma. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta. L'articolo ...

F1 - l’incoerenza di Verstappen : “l’Incidente nelle seconde libere? Non è colpa mia - ma sono andato troppo veloce” : Il pilota della Red Bull non si assume direttamente le responsabilità dell’errore nelle FP2, facendolo però indirettamente Giornata in chiaroscuro per Max Verstappen, il pilota della Red Bull ha dovuto fare i conti con alcuni problemi che hanno condizionato le prime due sessioni di prove libere. Photo4 / LaPresse Un guaio al cambio al mattino e l’incidente al pomeriggio, inconvenienti che non hanno permesso all’olandese ...

Scomparso dopo la cena con i colleghi : era morto in un Incidente : Venerdì scorso aveva cenato con i colleghi della ditta Crm, dove era impiegato come tecnico, nel ristorante La Piazzetta di Saluggia (Vercelli), paese in cui ha sede l'azienda. Ma la moglie Nadia e i suoi tre figli non...

Nuotatrice morta a Ostia - gli inquirenti : “L’Incidente non fu colpa delle buche” : Nuotatrice morta a Ostia, gli inquirenti: “L’incidente non fu colpa delle buche” Nuotatrice morta a Ostia, gli inquirenti: “L’incidente non fu colpa delle buche” Continua a leggere L'articolo Nuotatrice morta a Ostia, gli inquirenti: “L’incidente non fu colpa delle buche” proviene da NewsGo.

Lo strano Incidente di Amesbury e i collegamenti con il caso Skripal : L'altro è il polo di Porton Down , del quale il Cbrn era in origine una divisione,, che ospita il Laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa, Dstl,, la struttura militare più segreta e ...

Balalaika - Ilary Blasi e l’Incidente hot causato dai ventilatori di Abatantuono : Belen prova a svelare l’intimo della collega [VIDEO] : La gonna di Ilary Blasi, l’ironia di Belen Rodriguez ed i ventilatori di Diego Abatantuono: il siparietto divertente e sexy tra i tre protagonisti di ‘Balalaika’ Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono le sexy protagoniste del programma ‘Balalaika‘, dedicato al commento e all’approfondimento delle partite dei Mondiali di Russia 2018. Le due donne si mettono spesso, all’interno della trasmissione, al ...

Incidente stradale Operato all'ospedale di Avezzano - Pierfrancesco Quintavalle è fuori pericolo di vita : Vano il tentativo di schivare l'ennesimo attraversamento di un cervo, in quel tratto stradale maledetto, sempre al centro della cronaca per i sinistri di questo genere. L'esperto centauro, di ...

Nuove perizie per l'Incidente di Collalto di Tarcento : Nuove perizie per la morte di Sandro Rossi , il centauro gemonese di 64 anni che ha perso la vita in seguito alle ferite riportate nell'incidente del 18 giugno , a Collalto di Tarcento , sulla ...

Incidente sexy (e pericoloso) per Beyoncé : il palco mobile si blocca e lei resta intrappolata. Ecco come reagisce : Beyoncé e Jay-z erano a Varsavia, in Polonia, per la tappa del loro “On the Run Tour II”. All’inizio del concerto si è verificato un piccolo Incidente: la cantante si trovava su una struttura mobile sopraelevata del palco, che in teoria si sarebbe dovuta abbassare, permettendo a Beyoncé di scendere, ma qualcosa è andato storto e l’artista è rimasta bloccata. Lo staff è stato costretto a intervenire con una scala. Lei ha ...

Piove di Sacco. Marco Coletta morto in un Incidente a Pegolotte di Cona : Un ragazzo di 19 anni di Piove di Sacco (Padova) è morto in un incidente sulla strada regionale 516 a Pegolotte di

Vicenza - operaio colpito da lastra : è grave/ Incidente sul lavoro - Cogoleto : cade da muretto - diversi traumi : Vicenza, operaio colpito da lastra: è grave. Ultime notizie, Incidente sul lavoro, un uomo rimasto ferito anche a Cogoleto: caduta dal muretto, diversi traumi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:14:00 GMT)

MONTE GRAPPA - PRECIPITA COL PARAPENDIO : MUORE A 24 ANNI/ Ultime notizie : Incidente in volo durante una virata : MONTE GRAPPA, PRECIPITA col PARAPENDIO: MUORE a 24 ANNI. Ultime notizie: vela si avvita, volo di 400 metri, ma la Procura potrebbe aprire un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:49:00 GMT)

F1 - GP Francia - Vettel sull'Incidente con Bottas : 'Colpa mia - la macchina andava bene' : Commento il GP, il quattro volte campione del mondo ha detto: " Credo di essere partito bene, forse anche troppo: mi sono ritrovato vicinissimo a Lewis di fronte a me, e quando ho provato a frenare ...