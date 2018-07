huffingtonpost

: Inchiesta su 100 conti della Lega - HuffPostItalia : Inchiesta su 100 conti della Lega - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: TUTTE DEL PD sono le 'Famiglie' I Genovese, tre generazioni coinvolte nell\'inchiesta che ha portato al sequestro di 1… - tricoloreabruzz : RT @laperlaneranera: TUTTE DEL PD sono le 'Famiglie' I Genovese, tre generazioni coinvolte nell\'inchiesta che ha portato al sequestro di 1… -

(Di domenica 8 luglio 2018) La procura sta indagando su 100di varia naturadistribuiti su 40 istituti di credito. Lo scrive oggi il CorriereSera ricordando che è stato aperto un fascicolo per riciclaggio del quale si sta occupando la Finanza.Gli uominiGuardia di Finanza di stanno imbattendo in prelievi, bonifici, giroda una banca all'altra, scrive il Corriere, dal centro alle periferie. E' spuntata la Sparkasse dell'epoca di Maroni, la Popolare di Vicenza e altre banche, un quarantina appunto. Sono state avviate, si legge, rogatorie con l'estero e si cerca di capire ilme economico tra la vecchiae laper Salvini premier, che è un soggetto autonomo. "Però attenzione - hanno avvertito dalla Procura - possono essere movimenti regolari".Il fascicolo è stato aperto sulla basedenuncia di un ex revisore dei, Stefano ...