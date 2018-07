Incendio nel Milanese | 200 tonnellate di rifiuti in fiamme

Milano - appiccato Incendio nel carcere minorile Beccaria : trenta detenuti intossicati. Tre agenti in ospedale : Milano - Sono trenta le persone intossicate dal fumo dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio all'interno del carcere minorile "Beccaria" di Milano,...

Milano - Incendio nel carcere minorile Beccaria : venti intossicati - : Sarebbero più di venti le persone ad aver subito gli effetti del fumo: le fiamme forse provocate da lenzuola date alle fiamme per protesta. I giovani trasferiti in cortile per valutare l'agibilità ...

Milano - Incendio nel carcere minorile Beccaria/ Video - ultime notizie : oltre 20 detenuti intossicati : Milano, incendio nel carcere minorile Beccaria: oltre 20 detenuti intossicati, nessuno in pericolo di vita. Le ultime notizie: forse sono state date alle fiamme le lenzuola(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:43:00 GMT)

Milano - appiccato Incendio nel carcere minorile Beccaria : trenta detenuti intossicati : Milano - Sono trenta le persone intossicate dal fumo dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio all'interno del carcere minorile "Beccaria" di Milano,...

Milano - Incendio nel carcere minorile Beccaria : venti intossicati : Milano, incendio nel carcere minorile Beccaria: venti intossicati Sarebbero più di venti le persone ad aver subito gli effetti del fumo: le fiamme forse provocate da lenzuola date alle fiamme per protesta. I giovani trasferiti in cortile per valutare l’agibilità dell’edificio Parole chiave: ...

Nella notte c’è stato un Incendio negli studi cinematografici di Cinecittà - nel set a tema “Antica Roma” : Nella notte tra il 6 e il 7 luglio c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. A prendere fuoco sono stati tre capannoni adibiti a deposito delle scenografie e l’incendio ha distrutto parte del set di The post Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nel set a tema “Antica Roma” appeared first on Il Post.

Incendio in ditta profumi nel Milanese - in corso analisi dell'aria : Incendio in ditta profumi nel Milanese, in corso analisi dell'aria Ventuno mezzi dei Vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme. Il rogo è divampato nella tarda serata di venerdì 6 luglio. L'Arpa, al momento, esclude rischi per i residenti e per l'ambiente Parole chiave: ...

Incendio in ditta profumi nel Milanese - in corso analisi dell'aria - : Ventuno mezzi dei Vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme. Il rogo è divampato nella tarda serata di venerdì 6 luglio. L'Arpa, al momento, esclude rischi per i residenti e per l'ambiente

Elicottero Aeronautica Militare interviene nella provincia di Agrigento per lo spegnimento di un Incendio. : Nuovo intervento di un Elicottero HH-139A dell'Aeronautica Militare in servizio di allarme antincendio nella Regione Sicilia Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 luglio, un Elicottero HH-139A dell'...

Bologna - Incendio nell’archivio della Cineteca : danni : Bologna, incendio nell’archivio della Cineteca: danni Bologna, incendio nell’archivio della Cineteca: danni Continua a leggere L'articolo Bologna, incendio nell’archivio della Cineteca: danni proviene da NewsGo.

Incendio nell'agrigentino - arriva elicottero Aeronautica : Per la prima volta un elicottero dell'Aeronautica militare è intervenuto per spegnere un Incendio, scoppiato nell'agrigentino. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando un elicottero HH-139A ...

Rifiuti - Arpac sull’Incendio nel Napoletano : nessun superamento dei valori limite di inquinanti : I dati elaborati finora da Arpac non mostrano superamenti dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici nell’area interessata dall’incendio che si è sviluppato domenica scorsa a San Vitaliano, nel Nolano. Fin dalle prime ore dell’evento, che ha colpito un impianto di trattamento di Rifiuti in via Ponte delle Tavole, l’Agenzia è intervenuta sul posto con personale e mezzi. Un primo laboratorio mobile, ...

Incendio nel Napoletano : attivo il laboratorio mobile dell’Arpac : “Il laboratorio mobile dell’Arpac è in fase di attivazione“. Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta regionale, intervenendo in aula sulla vicenda del rogo di ieri nella fabbrica di rifiuti a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Accanto alla centralina Arpac preesistente, il vice presidente della Giunta con delega all’Ambiente ha chiesto che fosse attivato un laboratorio mobile per tenere sotto ...

Maxi Incendio di rifiuti tossici nel Napoletano - l'ira del ministro Costa : «Troppi 300 roghi» : L'ombra delle mafie sui roghi tossici negli impianti di deposito, riciclaggio e stoccaggio dei rifiuti. Per questo, non appena ieri è giunta al ministero dell'Ambiente la notizia del...