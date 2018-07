Inaugura la mostra fotografica Interpretazioni del Fuoco per la XI edizione

Le opere di Sergio Sarri Inaugurano il concetto di "Mostra diffusa" a Finale Ligure : 'Sarri Big Size' è il titolo di una mostra diffusa di arte contemporanea che si svolgerà a Finale Ligure dal 5 al 31 luglio. Sergio Sarri è nato a Torino nel 1938, vive e lavora a Calice Ligure Alla ...

Modica - Inaugurata la mostra di Turlà - Puglisi e Licitra : inaugurata a Modica una straordinaria mostra dell'Associazione Arte e Cultura. Tre gli artisti iblei, Giovanni Turlà, Salvatore Licitra, Piero Puglisi

ARTCITY 2018 : Vittoriano – Inaugurazione della mostra “Eternal City” : A Roma la mostra ETERNAL CITY NELLA COLLEZIONE FOTOGRAFICA DEL ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS Giovedì 28 giugno, Vittoriano – Sala Zanardelli Ingresso libero Tra le iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, per valorizzare l’identità e la bellezza del Monumento a Vittorio Emanuele, è in programma “Eternal City nella collezione fotografica del Royal Istitute of British ...

“Geografie sentimentali” : Inaugurata la mostra di mappe storiche della Sicilia : mappe storiche e secolari atlanti che tracciano le rotte intorno all’isola. È stata inaugurata a Palazzo Ciampoli (Taormina, ME) la mostra “Geografie sentimentali” promossa dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Parco Archeologico di Naxos Taormina in occasione dell’ottava edizione di Taobuk. Il racconto della Sicilia e del Mediterraneo attraverso mappe storiche e volumi antichi provenienti dalla Biblioteca ...

Fontana Inaugura a Palazzo Lombardia mostra sul Milan : “E’ stata e sempre sarà la squadra che più di ogni altra ha fatto sognare gli italiani in Europa. Per questo deve tornare a vincere per farci rivivere quegli anni fantastici”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana inaugurando la mostra ‘I grandi successi del Milan’ aperta al pubblico da oggi al 5 luglio, a ingresso gratuito, a Milano, Palazzo Lombardia (Ingresso N2, Spazio espositivo lato ...

Fontana Inaugura a Palazzo Lombardia mostra sul Milan : “E’ stata e sempre sarà la squadra che più di ogni altra ha fatto sognare gli italiani in Europa. Per questo deve tornare a vincere per farci rivivere quegli anni fantastici”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana inaugurando la mostra ‘I grandi successi del Milan’ aperta al pubblico da oggi al 5 luglio, a ingresso gratuito, a Milano, Palazzo Lombardia (Ingresso N2, Spazio espositivo lato ...

UNIBAS : Inaugurazione mostra "Scienza e Creatività" : La scienza, infatti, al pari della musica, rappresenta uno dei più potenti linguaggi tra i giovani, capace di trasmettere non solo conoscenze ma anche di costruire, attorno alle scoperte scientifiche,...

Calcio : Fontana Inaugura a Palazzo Lombardia mostra sul Milan : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - "E' stata e sempre sarà la squadra che più di ogni altra ha fatto sognare gli italiani in Europa. Per questo deve tornare a vincere per farci rivivere quegli anni fantastici". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana inaugurando la mostra 'I gra

Michael Schumacher - Inaugurata a Colonia la mostra permanente : Inaugurata a Colonia la Michael Schumacher Private Collection, una mostra permanente dedicata alla carriera del sette volte campione di Formula 1. Unarea di mille metri quadri che ripercorre le tappe più significative della storia di Michael nel circus e non solo.Un hangar diventato museo. La struttura si trova allinterno del Motorworld Cologne-Rhineland, a pochi chilometri da Kerpen, città natale di Schumacher. aperta tutti i giorni, dalle 10 ...

Castello Svevo di Trani : Tutto pronto per l'Inaugurazione della mostra : "La falconeria - afferma Anna Laura Trombetti Budriesi - occupò gran parte del tempo di Federico II, Tutto quello che poteva strappare agli affari di Stato: la considerò una scienza e volle elevarla ...

Passione Tango Bijoux - spettacolare Inaugurazione della mostra : CASALMAGGIORE - Sabato 16 giugno è stata una giornata importante per il museo del Bijou per almeno due motivi: innanzitutto l'inaugurazione nella sala Zaffanella della mostra collettiva 'Passione ...

F1 - Inaugurata la mostra dedicata a Michael Schumacher. Parata di auto e memorabilia a Colonia : Al Motorworld Rhineland di Colonia è stata inaugurata la mostra permanente dedicata a Michael Schumacher. La carriera di una delle grandi icone della Formula Uno, in complicate condizioni fisiche dopo l’incidente sugli sci di quattro anni fa, è raccontata attraverso l’esposizione di macchine, trofei, caschi e tute che ripercorrono le gesta più importanti del sette volte Campione del Mondo. La mostra propone anche sette modelli di ...

Al Castello Svevo di Bari si Inaugura il 13 giugno la mostra "Il potere dell'armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus" : "La falconeria afferma Anna Laura Trombetti Budriesi occupò gran pArte del tempo di Federico II, tutto quello che poteva strappare agli affari di Stato: la considerò una scienza e volle elevarla al ...

Al via - a Silanus - Nois - una mostra-evento - Inaugurata ufficialmente venerdì - 8 giugno - presso Casa Aielli. : ... giunto alla sua terza edizione, ed ha introdotto gli interventi di Giuseppe Dessena, assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, ...