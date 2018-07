In The Fall 3 su Rai4 Spector ha perso la memoria | oppure mente? Anticipazioni 8 e 15

Fallout 76 non sarà perfetto al lancio : BeThesda spiazza i fan : Cresce l'attesa per la beta di Fallout 76, il nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Bethesda, che rappresenta un vero e proprio primato per la serie: sarà infatti il primo capitolo del brand votato in maniera esclusiva all'online, un fattore che non ha mancato di suscitare perplessità e polemiche tra i fan più irriducibili. Con l'uscita che è stata già fissata per il prossimo autunno inoltrato, negli studi di Bethesda procedono ...

BeThesda può contare su 400 persone per lavorare a Fallout e The Elder Scrolls : Bethesda Game Studios è stato a lungo uno studio piuttosto piccolo, seppur abbia realizzato tra le più grandi ed influenti IP del panorama videoludico, ci fa notare Gamingbolt.Ebbene sembra che il tipo di struttura su cui lo studio ha sempre fatto affidamento oggi non sia più sostenibile, oggi lo sviluppo videoludico è diventato un lavoro molto più complesso di come lo era 10 anni fa, per cui Bethesda è costretta a crescere seguendo le sue ...

Cast e personaggi di The Fall 3 - al via da stasera 1° luglio su Rai4 : trama e programmazione : L'ultimo capitolo della caccia al serial killer inizia stasera: Cast e personaggi di The Fall 3 arrivano dal 1° luglio su Rai4. La terza stagione della serie britannica e irlandese è composta da sei episodi e chiude la storia di Stella Gibson e Paul Spector. La rete manderà in onda due episodi a settimana di The Fall 3. Si inizia con il 3x01 dal titolo originale "Silence and Suffering". Dopo essere stato individuato come "Strangolatore di ...

BeThesda infuoca l’E3 - novità per tutte le sue saghe : da Fallout 76 a The Elder Scrolls VI : Ogni anno Bethesda infuoca gli animi degli spettatori, annunciando titoli di grande rilievo. Anche quella tenutasi a metà mese si conferma essere una conferenza che ci catapulta in un 2019 davvero unico in merito a titoli in uscita e novità. Tra le novità più importanti nuovi capitoli per le saghe più importanti del produttore statunitensi come Fallout, DOOM, Wolfenstein e The Elder Scrolls, pacchetti d’espansione per alcuni degli attuali ...

Per gli elementi RPG di Assassin's Creed Odyssey gli sviluppatori si sono ispirati a Skyrim - Fallout e The Witcher 3 : Assassin's Creed Odyssey sta adottando un approccio RPG ancora più profondo di quanto visto nel suo predecessore Origins.Come riporta Segmentenext, quando il director di Odyssey, Scott Phillips, è stato interrogato sugli elementi di gioco di ruolo, ha risposto che circa tre anni fa, si è seduto con lo studio responsabile di Assassin's Creed Origins per discutere le prospettive della serie nel suo insieme. La domanda fondamentale era: "quale ...

BeThesda ci dà il benvenuto nella West Virginia di Fallout 76 con un nuovo trailer : Bethesda ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay ufficiale dedicato al suo atteso (e discusso) Fallout 76. Il nuovo gioco della serie promette di offrire novità dal punto di vista della grafica, dell'illuminazione e della tecnologia del paesaggio che daranno vita a sei distinte regioni del West Virginia.Come ci ricorda DSOGaming, in Fallout 76 i giocatori potranno decidere se lavorare insieme, o meno, per sopravvivere. Sotto la minaccia ...

Il finale di The Fall 2 su Rai4 incastra Paul Spector - trama del 24 giugno e anticipazioni terza stagione : Stasera su Rai4 andrà in onda il finale di The Fall 2. Il cerchio si chiude su Paul Spector, portato in commissariato e interrogato da diverse persone. L'uomo si mostrerà piuttosto restio a parlare, e deciderà di confessare i suoi crimini solo a Stella Gibson. Intanto, la povera Sally Ann subisce un aborto durante il suo interrogatorio: la donna viene informata dei delitti compiuti da suo marito e ne rimane sconvolta. Si intitola “In ...

Lords of The Fallen - Complete Edition è ora disponibile per PlayStation4 e Xbox One : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che ancora non hanno giocato Lords of the Fallen o, magari sono curiosi di provarlo. Da oggi infatti è disponibile Lords of the Fallen - Complete Edition per PlayStation4 e Xbox One, che vi permetterà di provare con mano l'esperienza completa.Si tratta di un'edizione completa che vi darà accesso anche ai DLC pubblicati. Qui di seguito possiamo vedere nel dettaglio cosa offre la Complete Edition:Che ne ...

Quanti giocatori supporterà Fallout 76? Prime indiscrezioni da BeThesda : Un cambio di rotta importante quello che si prospetta con Fallout 76: il nuovo titolo della famosissima saga di Bethesda si appresta a variazioni che in prima battuta, hanno sostanzialmente spiazzato gli utenti, che si troveranno a dover metabolizzare delle modifiche che, in fin dei conti, non risultano essere poi tanto epocali. Ovviamente siamo pur sempre di fronte a un Fallout, e per quanto i cambiamenti potranno sembrare profondi, vanno ...

The Fall of the American Empire : The Fall of the American Empire , La Chute de l'Empire Américain, - Un film di Denys Arcand. Una riflessione sul mondo a partire da un omicidio a Montréal. Con Maxim Roy, Vincent Leclerc, Remy Girard, Yan England, Alexandre Landry. Thriller, Canada, 2018.

La mod The Frontier per Fallout : New Vegas si mostra in un nuovo trailer : Fallout: New Vegas, nonostante l'età, continua a ricevere numerose mod alcune delle quali davvero imponenti, come New California e The Frontier. Se la prima ha già una data d'uscita, la seconda riceve oggi un nuovo trailer che vuole mostrare i progressi compiuti dal team di sviluppo, in questa mod che ci permetterà di esplorare le vaste lande innevate del nord della California di New Vegas.A differenza di New California, The Frontier potrà ...

Fallout 76 - tra dubbi e opportunità della deriva online : la scelta di BeThesda può davvero funzionare? : E a proposito del setting , tanti giocatori si sono chiesti perché diavolo in un mondo distrutto dalle radiazioni il West Virginia, dopo soli 25 anni, sia così verde. Beh, è presto detto; come ...

The Fall 2 su Rai4 - anticipazioni 17 e 24 giugno : l’alleanza tra Katie e Paul ostacola Stella : La caccia al serial killer di Belfast in The Fall 2 su Rai4 continua con due nuovi episodi in prima assoluta. La seconda stagione del crime con Gillian Anderson e Jamie Dornan sta per volgere al termine, mentre il cerchio si chiude su Paul Spector. Le indagini di Stella Gibson sono però ostacolate da Katie, la giovane babysitter innamorata proprio del serial killer: cosa accadrà? Nel primo episodio, il 2x04 di stasera 17 giugno, dal titolo ...

Fallout 76 non è il gioco che molti credono sia - le parole di BeThesda : L'annuncio di Fallout 76 ha colto un po' di sorpresa i fan del brand: troppo poco tempo è intercorso dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga, Fallout 4, con l'annuncio quindi di un sequel ufficiale che era ben lungi dalle aspettative della community. Ovviamente le mosse di Bethesda si discostano da quello che era il pensiero comune, con Fallout 76 che proverà a intraprendere una strada del tutto diversa rispetto al passato, che gli ...