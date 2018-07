In Spagna | ' Ronaldo alla Juventus è una sconfitta per il Real Madrid'

Clamoroso dalla Spagna - Cristiano Ronaldo ‘porta’ anche Marcelo alla Juventus! : Sono ore caldissime in casa Juventus, notizie shock nelle ultime ore. In particolar modo è ai dettagli la trattativa con il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore importante indizio dal sito di CR7. Ma le nuove news provenienti dalla Spagna sono ancora più shock. Secondo quanto riferito da Don Balon, la Juventus potrebbe portare in Italia anche Marcelo, grande amico del portoghese e ‘sponsorizzato’ proprio da ...

In Spagna sono sicuri : Ronaldo ha un accordo con la Juve. E il titolo bianconero guadagna il 12% in Borsa : Non è ancora arrivato ma già fa guadagnare soldi alla sua futura (?) società. Secondo i media spagnoli Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus nei prossimi giorni: i quotidiani sportivi As e Marca parlano di un accordo già preso tra il campione portoghese e i bianconeri. E intanto, scrive il Sole 24 ore, il titolo della Juventus ha guadagnato il 12% da quanto si è diffusa la voce ...

In Spagna : 'Ecco quando Ronaldo ha rotto col Real e scelto la Juventus' : MADRID - 'È stato lo scorso gennaio che Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid , disgustato dalla mancanza di tatto del presidente Florentino Perez che nel giugno precedente gli aveva ...

In Spagna : 'Ronaldo-Juventus : Florentino Perez pone solo una condizione' : 'La condizione che Florentino Perez pone a Cristiano Ronaldo - si legge sul sito di 'Sport' - è chiara: se vuole andare via lo dica pubblicamente e verrà lasciato libero di partire. Il presidente del ...

In Spagna : 'Ronaldo - il Real pareggia l'offerta fatta della Juventus' : All'origine delle frizioni con la dirigenza blanca del resto c'era stato proprio il malcontento di CR7 che, pur essendo riconosciuto come il più forte al mondo, si è visto superare in termini di ...

Juventus - in Spagna insistono : "Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino" : La bomba di mercato dell'estate 2018 l'ha sganciata il quotidiano spagnolo Marca: "L'accordo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è ad un passo". Quella che sembrava solo una suggestione di mercato si starebbe per tramutare in realtà con la famiglia Agnelli che si sarebbe decisa a sferrare l'offensiva al fuoriclasse portoghese per un obiettivo ben preciso e che ha un nome e un cognome: Champions League. La Juventus ha deciso di sferrare ...

Dalla Spagna - Juventus-Cristiano Ronaldo si fa : il Real ha detto sì : JUVENTUS- CRISTIANO Ronaldo- Clamorosa indiscrezione trapelata Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Marca” e da “La Sexta”, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta bianconera per CR7. Un sì definitivo, Florentino Perez avrebbe accettato la volontà di CR7 di lasciare Madrid. OFFERTA DA 100 MILIONI Come riporta “La Sexta”, il Real Madrid Madrid avrebbe accettato […] L'articolo Dalla Spagna, ...

