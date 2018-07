In maglia rossa per i migranti Muti sul dramma dei lavoratori Ecco i pretoriani del mondialismo : La riforma lacrime e sangue della Fornero parve loro cosa giusta e buona: ce la chiedeva l’Europa. Invece per aprire i porti ai migranti... Segui su affaritaliani.it

Meloni sfotte i buonisti "La maglia rossa ce l'ho - ma mi manca il Rolex..." : All'appello col Rolex di Gad Lerner a indossare una maglietta rossa per fermare "l'emorragia di umanitià" e in solidarietà con i migranti che muoiono in mare, ha risposto anche Giorgia Meloni. A modo suo.La leader di Fratelli d'Italia, infatti, ha postato sulla sua pagina Facebook una foto che la ritrae sorridente e con una maglia rossa mentre con le dita fa il segno della "V" di vittoria. Ironica la didascalia, che irride proprio ai tanti ...

Di Battista : "In maglia rossa i lacchè di Napolitano" : ... ma taci di fronte a quello in Cisgiordania ', dice poi, accusando di utilizzare due pesi e due misure nel valutare i problemi del mondo. Di Battista accusa poi chi ha detto 'sì' di essere una delle ...

Di Battista : "In maglia rossa i lacchè di Napolitano" : È un lungo post che condanna chi oggi si associa all'iniziativa di Libera, che ha chiesto di indossare una maglietta rossa "per fermare l'emorragia di umanità", ovvero a favore dell'accoglienza dei migranti. Lo pubblica su Facebook l"esponente M5s Alessandro Di Battista, che non fa sconti a nessuno."Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacchè di Napolitano, colui che convinse il governo a dare via libera ai bombardamenti in ...

Alessandro Di Battista - lo schiaffo in faccia ai sinistri con la maglia rossa : 'Siete i lacché di Napolitano' : La maglietta rossa 'per fermare l'emorragia di umanità' è stata indossata in queste ore un po' da chiunque, anche dal segretario del Pd Maurizio Martina e da tantissimi politici che fino a pochi mesi ...

Giorgia Meloni - lo sfottò sulla maglia rossa per gli immigrati : 'Mi manca solo il Rolex e un attico a New York' : Da Roberto Saviano e Gad Lerner , l'iniziativa di indossare una maglietta rossa per protestare contro Matteo Salvini e il governo sulla stretta sull'immigrazione ha riscosso un discreto successo tra ...

Don Ciotti : maglia rossa per bimbi morti : 11.48 Don Luigi Ciotti ha parlato da Roma davanti ai rifugiati riuniti per l'iniziativa "Il 7 luglio con una maglietta rossa", "Mettiamoci nei panni dei bambini morti,con la maglia rossa",indumento che le madri mettono ai bimbi per renderli visibili in mare. Contro le decisioni prese dall'attuale Governo nei confronti degli sbarchi,dei porti chiusi e delle Ong,Ciotti ai migranti: "Vi chiedo perdono a nome di tutti gli italiani onesti che ...

Azione Cattolica invita i cristiani a indossare una maglia rossa per ricordare le morti in mare : Città del Vaticano - L'Azione Cattolica invita i suoi membri ad indossare 'una maglietta rossa, come il rosso del sangue che sporca le magliette di tanti bambini morti in mare durante le traversate ...

