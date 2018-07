In Italia 3 | 3 milioni di lavoratori ' in nero' | sottraggono al fisco 42 | 6 miliardi di euro

Listeria : gli Italiani hanno consumato 402 - 5 milioni di kg di vegetali surgelati nel 2017 : Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli italiani hanno consumato 402,5 milioni di chili di vegetali surgelati nel 2017 con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola dei vegetali naturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza delle misure precauzionali adottate con il ritiro in Italia ed in ...

Saldi estivi - compreranno 15 milioni di Italiani ma vendite a rilento : Capi in vendita con sconti record, code presso gli outlet e le boutique d`alta moda ma vendite generali che non decollano. Questo il bilancio del primo giorno di Saldi reso noto dal Codacons, che come ...

Turismo - Italia sogno degli stranieri : 24 milioni di turisti per l’Estate 2018 : E’ iniziata la stagione estiva e l’Italia si prepara ad accogliere i turisti, molti dei quali stranieri. Saranno infatti 24,5 milioni i turisti stranieri in arrivo in Italia quest’estate contro i 23 milioni del 2017, per un totale di 104,5 milioni di presenze. Lo rileva una indagine condotta dal Centro studi della Cna. La spesa del Turismo internazionale nel nostro Paese salirà dai 12,7 miliardi del 2017 ai 14 miliardi di ...

Cgia di Mestre : 'In Italia ci sono 3 - 3 milioni di lavoratori invisibili' : sono 3,3 milioni i "lavoratori invisibili" che ogni giorno si recano nei campi, nei cantieri, nei capannoni o nelle case degli Italiani per prestare la propria attività lavorativa. Pur essendo ...

In Europa ancora in aumento le famiglie single : in Italia sono 8 - 5 milioni : Nel nostro paese il 33% delle famiglie sono single, per un totale di 8,5 milioni, dato in linea con la media europea.Continua a leggere

L’Istat lancia l’allarme : sono ben 18 milioni gli Italiani a rischio povertà : Il 30% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. A dirlo è l"Istat, per cui c"è da crederci.L"Istituto nazionale di statistica, infatti, ha scritto nel suo ultimo rapporto che il quasi un terzo della popolazione italiana - per l"esattezza 18.136.663 individui (in aumento rispetto all"anno precedente) - corre questo pericolo.Insomma, rimane un miraggio l"obiettivo di Europa 2020, il programma dell'Ue per la crescita e l'occupazione ...

Baby K contro gli haters / "2 milioni di utenti per incitare odio? Solo in Italia..." : Baby K contro gli haters, la cantante è protagonista del nuovo tormentone dell'estate con la canzone "Da zero a cento". Nonostante questo qualcuno continua a criticarla e lei si difende.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Fisco - frode da 300 milioni : 17 arresti in tutta Italia/ Sequestrati ville di lusso e due yacht : Fisco, frode da 300 milioni: 17 arresti in tutta Italia. Maxi operazione della Guardia di Finanza, che ha sequestrato beni per 60 milioni: inclusi ville e due yacht(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:29:00 GMT)

Dieci milioni di passeggeri in tre anni per Flixbus in Italia : Milano, 5 lug., askanews, - Oltre Dieci milioni di persone trasportate, più di 300 città collegate e oltre 1.500 posti di lavoro creati in tre anni nelle 60 aziende partner, più 70 interni. Sono i ...