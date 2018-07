Immobile minacciato in spiaggia | denuncia

Ciro Immobile minacciato con un coltello - aggressore denunciato a piede libero : Momenti di paura per l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile . Il bomber, in vacanza sulla spiaggia di Francavilla al Mare con la famiglia, è stato aggredito ieri da un uomo di 35 anni che dopo averlo ...

