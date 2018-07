Immobile | aggressione choc in spiaggia | arrestato un ultrà

Shock Immobile - aggressione in spiaggia : minacciato con un coltello : Momenti di terrore per l’attaccante della Lazio Ciro Immobile. Come riporta Sportmediaset l’attaccante della Lazio si stava rilassando al mare in compagna di moglie, figli ed amici a Francavilla al Mare. Alle 14 un uomo ha cercato di avvicinarsi al calciatore con un coltello in mano, il peggio è stato evitato per l’aiuto di alcuni passanti che hanno fermato ed allontanato l’uomo. Sul posto sono poi arrivate le forze ...