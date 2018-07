Immobile aggredito in spiaggia da un ultrà con un coltello | salvato dai bagnanti

Ciro Immobile minacciato da ultras con coltello/ Il laziale aggredito mentre era in spiaggia a Francavilla : Ciro Immobile minacciato da ultras con coltello. Il laziale è stato insultato e aggredito mentre era in spiaggia a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:47:00 GMT)

Shock Immobile : aggredito in spiaggia con un coltello - tutti i dettagli : Ciro Immobile aggredito da un malintenzionato durante una normale giornata in spiaggia, tutti i dettagli sull’accaduto Ciro Immobile aggredito oggi da un malintenzionato. I carabinieri di Chieti, secondo quanto rivelato dall’Ansa, fatto sapere che il calciatore sarebbe stato avvicinato da “un individuo, che dopo averlo avvicinato gli rivolgeva epiteti ingiuriosi e, subito dopo, gli mostrava un coltello con intenti ...

