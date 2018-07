Immigrati e lavoro tra cifre e percezione

Pensioni - secondo l'Inps il sistema si regge sul lavoro degli Immigrati : Gli immigrati che lavorano restano cruciali per la sostenibilità del sistema Pensionistico. Lo ribadisce l'Inps nel rapporto annuale sottolineando come le previsioni sulla spesa indicano che anche...

Caporalato - Trapani : Immigrati al lavoro per 3 euro l'ora e pane duro - : Sfruttati per 12 ore al giorno nelle campagne di Marsala e Mazara del Vallo, i lavoratori che si lamentavano venivano scartati. Arrestati i reclutatori, padre e figlio, di 68 e 35 anni

Padova : Confapi - Immigrati il 31% della forza lavoro industriale : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Operai, muratori, collaboratori domestici, badanti, camerieri, braccianti. Sono le professioni svolte con più frequenza dai lavoratori stranieri presenti in Veneto. Dopo l’ampio risalto riservato dai media nazionali allo studio relativo al tasso di disoccupazione nel territorio e all’apporto dei lavoratori immigrati (‘Padova, il tasso di disoccupazione è tedesco. Ma cosa accadrebbe se la ...

Padova : Confapi - Immigrati il 31% della forza lavoro industriale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Considerando l’intero periodo che va dall’inizio del 2008 al 2017 possiamo notare che il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro la crescita più consistente si registra per persone giunte da Romania (+9.368), Cina (+8.527), Moldavia (+3.824) e India (+3.333), ma ci sono altri Stati, come la Polonia, in negativo (-763), complice la tendenza positiva dell’economia interna, ...

Padova : Confapi - Immigrati il 31% della forza lavoro industriale (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E il presidente di Confapi Padova avverte “Intendiamoci: non siamo assolutamente a favore di un’immigrazione senza regole, ci mancherebbe. Il punto è un altro: occorre che la nostra società affronti seriamente la questione e ripensi la sua struttura. In sostanza, parliamo di stranieri che non tolgono il lavoro agli italiani, ma, al contrario, rivestono una funzione indispensabile per la ...

