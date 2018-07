Il regista Carlo Vanzina è morto Ultime notizie | Margherita Buy in lacrime | Gassmann

Con Carlo Vanzina muore il cinema classico italiano. Come dirigeva il regista che tutti amano odiare : ... specie considerato che quella tradizione l'hanno creata con un caposaldo del cinema popolare, Vacanze di Natale , messo in scena con un'economia di gesti e precisione incredibile. Mentre il fratello ...

Cinema - addio al regista Carlo Vanzina : addio a Carlo Vanzina : è scomparso a Roma il regista di tante commedie che hanno raccontato la nostra società e fatto divertire il pubblico italiano Il mondo del Cinema piange la scomparsa di Carlo Vanzina . A Roma, all’età di 67 anni, si è spento il regista che ha scritto la storia della commedia italiana. Non si contano, infatti, i film di successo che hanno regalato momenti di serenità e spensieratezza al pubblico italiano. Carlo Vanzina ...

Morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni - : ... oltre che alla commedia, come con il thriller Sotto il vestito niente , i film di costume con Via Montenapoleone , 1986, con Luca Barbareschi, , il poliziesco con Tre colonne in cronaca , 1990, e ...