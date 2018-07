Il Real attacca Ronaldo | ' Dica ai tifosi che vuole andare via'

Salvini duro con Rolling Stone : 'Mi attaccano i milionari che non conoscono la vita Reale' : Matteo Salvini continua ad essere molto attivo sui social. Stavolta sulla sua pagina ufficiale è stata pubblicata una reazione pacata, ma piuttosto diretta, nei confronti del magazine musicale Rolling Stone. I toni sono quelli di chi prova a mantenere la calma, [VIDEO]di chi pare affannarsi a mostrare rispetto nei confronti degli interlocutori che invece non ne hanno nei suoi confronti senza però rinunciare a tirare qualche stilettata che ...

Mondiali Russia 2018 - Di Maria attacca il Real Madrid : 'Non volevano che giocassi la finale per vendermi' : La vigilia della gara con la Nigeria, probabilmente, non è stato il momento più brutto vissuto da Angel Di Maria con la maglia della nazionale argentina. Il giocatore del Paris Saint Germain, ...

Stadio Roma - Renzi attacca Bonafede : in Realtà è in malafede : "Peccato che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in realtà 'malafede', ha detto che non verrà in Parlamento, a rispondere sul caso dello Stadio della Roma". Lo ha affermato Matteo Renzi in ...

Il Real attacca la Spagna : "Sul ct reazione assurda" : Spero diventino campioni del Mondo', ha detto l'allenatore. 'Quello di ieri è stato il giorno più triste della mia vita da quello della morte di mia madre', ha spiegato Lopetegui prima di scoppiare ...

PSG - Neymar allo scoperto : “Io al Real? Basta cavolate”. Emery lo attacca : “Decide tutto lui” : PSG, Neymar- Neymar esce allo scoperto e fa chiarezza sul suo prossimo futuro. L’attaccante brasiliano, all’uscita dal museo del Brasile a Rio, ha voluto far chiarezza sul suo accostamento al Real Madrid: “Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale”. Poi alcune parole anche sulle […] L'articolo PSG, Neymar allo scoperto: “Io al Real? Basta ...

Cristiano Ronaldo rincara la dose sull’addio al Real Madrid : al via un valzer clamoroso di attaccanti : Cristiano Ronaldo sempre più nella storia, terza Champions League consecutiva conquistata ed adesso sembra il momento di cambiare maglia e salutare il Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di ieri il portoghese ha deciso di rincarare la dose: “Non era il momento perfetto di dire quelle cose – ha ammesso il portoghese -, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro una settimana dirò qualcosa”. Non è un ...

VIDEO Chris Froome attacca a 80km - ribalta tutto ed è maglia rosa! Gli highlights della Venaria Reale-Bardonecchia - tappa nella storia del ciclismo : La Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, è entrata di diritto nella storia del ciclismo. Una frazione semplicemente leggendaria che verrà ricordata per l’eternità come la mitologica Cuneo-Pinerolo o l’impresa a Les Deux Alpes di Marco Pantani. Chris Froome ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena era iniziato lo sterrato del durissimo Colle delle Finestre e si è rivelato ...

Juventus-Morata - l’attaccante può tornare Realmente : ecco come… : Juventus-Morata- A volte ritornano, potrebbe essere proprio questo uno dei casi. Alvaro Morata, secondo quanto riportato dal quotidiano “The Sun” potrebbe far ritorno in bianconero con la stessa formula dell’affare Cuadrado. 3 anni di prestito e obbligo di riscatto fissato a 60 milioni di euro. 20 MILIONI PER TRE ANNI Insomma, con questa formula l’acquisto […] L'articolo Juventus-Morata, l’attaccante può ...