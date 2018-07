“Il Pronto soccorso si sta trasformando in luogo di ricovero” | “ci troveremo nella

meteoweb.eu

(Di domenica 8 luglio 2018) Un’estate ‘calda’ per i. “Durante il periodo estivo nei 250 Dea, dipartimenti di emergenza e accettazione, di primo e secondo livello presenti in Italia si registra un 20-30% in meno di personale medico presente nelle strutture. Una situazione derivata dai piani ferie e dal fatto che in alcune regioni ci sono carenze croniche di personale nei“. E’ la fotografia scattata per l’Adnkronos Salute da Sandro Petrolati, coordinatore della Commissione emergenza Anaao–Assomed. “E’ un dato che emerge dopo un confronto con alcune realtà del territorio, dal Nord al Sud, confermato anche dal presidente della Società italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu) – aggiunge Petrolati – Ormai da qualche anno nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre c’è carenza di personale medico, con ...