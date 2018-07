Il presidente della Polonia ha definito tragedia di Volyn pulizia etnica

Mondiali - il presidente della Serbia : 'Ho tifato per la Russia contro la Croazia' : Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver tifato per la Russia alla partita del mondiale di calcio che i padroni di casa hanno perso ai rigori contro la Croazia. 'Ho visto la partita, e ho ...

La voce della Politica Luigi Pentangelo nuovo presidente del Tribunale di Lagonegro : Luigi Pentangelo, 64enne nato nel napoletano, è il nuovo presidente del Tribunale di Lagonegro. Attuale presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata, Pentangelo succederà ...

Il presidente Fico riconosce i meriti della legge sugli Ecoreati : Ci siamo confrontati sull'importanza dei temi ambientali nell'agenda politica del Paese, temi su cui occorre lavorare costantemente e che occorre tenere al centro del dibattito pubblico. Da questo ...

Roberto Fico - il presidente della Camera si schiera con Saviano : guerra totale contro Salvini : La decisione di spostare 42 milioni di euro dal sistema di accoglienza a quello dei rimpatri ha scatenato un nuovo scontro tra il grillino Roberto Fico e il leghista Matteo Salvini . La tensione nella ...

A 40 anni dalla sua elezione a presidente della Repubblica - il 'giovane' Sandro Pertini diventa un film : A 40 anni dalla sua elezione a Capo dello Stato, Sandro Pertini 'combattente' diventa un film. Come spiega Stefano Caretti, storico e direttore della Fondazione Turati - Centro studi Sandro Pertini ' ...

8 luglio 1978 : Sandro Pertini è presidente della Repubblica. Storia e foto : Dopo 16 scrutini a vuoto a due mesi dalla morte di Moro, fu scelto come figura di garanzia per il proprio passato nella Resistenza. Fu il più amato e ricordato da, quasi, tutti gli Italiani

Confine della Marmolada : Pronta l'interrogazione dell'onorevole Bond al presidente cel Consiglio e ai ministri dell'Economia e dell'Interno : ... Forza Italia, ha preparato l'interrogazione e risposta orale che serà presentata in Aula nella prima seduta utile, indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'Economia e ...

Alluvione Calabria - indagati per disastro colposo il presidente della Regione Oliverio e il sindaco di Cosenza Occhiuto : Ci sono anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, tra gli indagati dell’inchiesta “Flumen Luto” sull’Alluvione che, nel 2015, ha colpito i Comuni di Corigliano e Rossano. In qualità entrambi di ex presidenti della Provincia di Cosenza, i due politici sono indagati per disastro colposo. Secondo l’ipotesi della Procura di Castrovillari, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ...

Carige - 8 anni e 7 mesi per Berneschi : la Corte d’Appello alza la condanna per l’ex presidente della Banca : Per l’ex presidente di Banca Carige si tratta del processo sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova

Basilicata - chi è il presidente Pittella. Poltrone - processi ed eccessi della family di notabili di partito mai rottamati : Per motivi diversi due saghe politico-familiari virano sugli stessi colori, il rosso delle Poltrone di velluto, il grigio di un’aula di giustizia. I De Luca in Campania stanno ai Pittella in Basilicata come il riflesso allo specchio. Notabilato locale che a tutto resiste tramandando il potere nel tempo per diritto dinastico: di padre in figlio, dal figlio al nipote. Grane giudiziarie comprese. L’arresto di oggi del presidente della Regione ...

Nomine nella sanità - arrestato il presidente della Basilicata Pittella e il direttore generale Asl di Bari : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha...

Nomine e concorsi nella sanità : arrestato il presidente della Basilicata Pittella|Live Le frasi : «Dobbiamo accontentare tutti» : Pittella, esponente del Pd, è in carica dal 2013. L’accusa: falso e abuso d’ufficio. Notificata un’altra trentina di misure restrittive nell’ambito di un’indagine sul sistema sanitario lucano

