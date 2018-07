Il Pd | Renzi e Zingaretti | l' alternativa antipopulista è lontana

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Pd - Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

Assemblea Pd - Martina nuovo segretario. Lite Renzi-Zingaretti : I dem trovano l'intesa: armistizio fra le correnti. L'ex segretario: "Non si può ripartire da un simil Pds o una simil Unione". Il governatore del Lazio: "Matteo non ascolta mai, un difetto enorme per ...

"Renzi non ascolta" - l'affondo di Zingaretti : "Dell' intervento di Renzi mi ha colpito, e mi è dispiaciuto, il fatto che alla fine non si predispone mai all'ascolto degli altri, che per un leader è un grande limite". Lo ha detto Nicola Zingaretti ...

Martina segretario e congresso prima delle Europee. Scontro tra Renzi e Zingaretti : Maurizio Martina è stato eletto segretario del Pd dall'Assemblea: circa 200 firme a sostegno della sua candidatura e, al momento del voto, 7 contrari e 13 astenuti. Dopo una sfibrante mediazione, a ...

Pd : assemblea elegge Martina segretario. Zingaretti contro Renzi : 'Non ascolta - un limite per un leader' : Altra causa è 'la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale '. Inoltre 'Non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli ...

Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

Pd - Renzi all'Assemblea nazionale : «Non me ne vado». E Zingaretti attacca : «Non si mette mai in ascolto» | Il retroscena sul Congresso : Ci siamo fermati nella capacità di innovare, nel modo in cui fare comunità politica». «Bisogna avere il coraggio di fare una battaglia con idee nuove, perché nessuno basta a se stesso. Abbiamo un ...

Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

Assemblea Pd - Zingaretti : “Io in campo - serve cambiamento. Renzi? Non ascolta mai - limite enorme per un leader” : “Io sono in campo”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, a margine dell’Assemblea del Pd. “Dobbiamo costruire una strada nuova e predisporci all’ascolto di quelli che vogliono dare una mano senza arroganza a senza chiusura”, ha sottolineato il governatore del Pd. “Quella del ritorno dei Ds è una caricatura di chi non ha argomenti, mi spiace che anche nel Pd questo tema venga rilanciato – ha aggiunto ...

Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta' : Nicola Zingaretti conferma: sarò in campo per la segreteria del Pd. Lo ha ribadito oggi rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea del partito a Roma. 'Ce la faremo se tutti ci assumiamo le ...

ASSEMBLEA NAZIONALE PD - MARTINA ELETTO SEGRETARIO / Diretta : Renzi - "riperderete". Zingaretti - "non ascolta" : ASSEMBLEA NAZIONALE Pd: Diretta streaming video da Roma, MARTINA confermato SEGRETARIO? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:08:00 GMT)

Nicola Zingaretti : "Matteo Renzi non ascolta mai - è un limite enorme" : "A me quello che più mi ha colpito dell'intervento di Matteo e un po' anche mi è dispiaciuto è che alla fine non si predispone mai all'ascolto degli altri, delle ragioni degli altri. Per un leader è un grandissimo limite". A dirlo è Nicola Zingaretti, che ha commentato con i giornalisti il discorso di Matteo Renzi all'assemblea Pd.Zingaretti continua: "Nostalgia Ds dice Renzi? Caricature di chi non ha ...

La road map di Zingaretti per arrivare in vetta al Pd (con o senza Renzi) : "Io ci sono, anche se sono il primo a dire che il problema fondamentale non è il segretario": il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, lancia la sfida interna al Pd. Una sfida però che deve essere "collettiva" e per "riaggregare", guardare fuori dal partito: "Molti di noi sono fuori da noi", dice al Corriere della Sera. "C'è un popolo di competenze e di ...