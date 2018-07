IL PATTO DEI LUPI Su Canale 5 il film con Samuel Le Bihan oggi | 8 luglio 2018

GUERRA DEI DAZI/ Il PATTO con Trump che ci può aiutare : Tra Usa e Cina sembra essersi accesa la GUERRA a colpi di DAZI. L'Europa e l'Italia hanno ora un'opportunità importante da non sprecare, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:05:00 GMT)FINANZA/ Così i DAZI di Trump (e i migranti) mettono a nudo la debolezza dell'Ue, di U. BertoneSPY FINANZA/ Lega-M5s, la GUERRA che fa gola alla speculazione (e all'Europa), di M. Bottarelli

ImPATTO dell’artrite temporomandibolare sulla disabilità dei soggetti con artrite idiopatica giovanile : Un gruppo di ricercatori italiani ha valutato l’effetto del coinvolgimento dell’articolazione temporomandibolare da parte dell’artrite idiopatica giovanile, sulla disabilità e sullo stata qualità di vita. I risultati hanno indicato che le alterazioni a carico di questa articolazione peggiorano sensibilmente la disabilità e la qualità di vita. Isola e colleghi hanno valutato l’Impatto dell’interessamento dell’articolazione temporomandibolare su ...

ImPATTO dell’artrite temporomandibolare sulla disabilità dei soggetti con artrite idiopatica giovanile : Un gruppo di ricercatori italiani ha valutato l’effetto del coinvolgimento dell’articolazione temporomandibolare da parte dell’artrite idiopatica giovanile, sulla disabilità e sullo stata qualità di vita. I risultati hanno indicato che le alterazioni a carico di questa articolazione peggiorano sensibilmente la disabilità e la qualità di vita. Isola e colleghi hanno valutato l’Impatto dell’interessamento dell’articolazione temporomandibolare su ...

Caso Lifeline - Malta dà l'ok allo sbarco dei migranti : «A PATTO che vengano subito redistribuiti tra i Paesi Ue». Alcuni anche in Italia : «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta». Sembra essere arrivata la "soluzione europea" per la nave...

Caso Lifeline - Malta dà l'ok allo sbarco dei migranti : «A PATTO che vengano subito redistribuiti tra i Paesi Ue» : «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta». Sembra essere arrivata la "soluzione europea" per la nave...

PATTO del petrolio all'ombra dei Mondiali. Nel giorno di Russia-Arabia Saudita - vertice Putin-MbS per aumentare la produzione : Calcio e affari vanno a braccetto nel Mondiale che si apre oggi in Russia. Mentre i padroni di casa sfidano sul campo la nazionale dell'Arabia Saudita, i rispettivi leader si incontrano per parlare, tra le altre cose, di petrolio. Il vertice è di quelli ai massimi livelli: da un lato il presidente russo Vladimir Putin e il ministro dell'Energia Alexander Novak; dall'altro il principe ereditario Saudita Mohammad bin Salman (MbS) e il ...

Alla ricerca dei tornado italiani : ecco le regioni più colpite e l’imPATTO sul nostro Paese : In un articolo appena pubblicato sull’International Journal of Climatology, rivista della Royal Meteorological Society, Mario Marcello Miglietta dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) e Ioannis Matsangouras del Servizio meteorologico nazionale della Grecia hanno analizzato 10 anni di trombe marine e trombe d’aria che hanno interessato il nostro Paese. Il ...

Dopo l’imPATTO dell’asteroide e l’estinzione dei dinosauri - la vita è rifiorita dopo soli 2 anni : Nel luogo dell’impatto dell’asteroide che circa 66 milioni di anni fa spazzò via i dinosauri, provocando l’estinzione di circa il 75% delle specie, la vita è tornata a proliferare dopo soli 2 anni. Meno di dieci anni dopo l’impatto – spiegano ricercatori dell’Università del Texas su Nature – i fondali marini nella zona del cratere di Chicxulub, nel Golfo del Messico, erano luogo di ripopolamento di ...

Un PATTO tra Lega e 5 Stelle vincerebbe in oltre il 90% dei collegi uninominali : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Fortnite ha avuto un imPATTO su Ubisoft : la compagnia potrebbe seguire il trend dei battle royale : Come altri editori, Ubisoft ha ora risposto all'enorme successo mondiale di Fortnite, il famoso titolo di Epic. Ora, durante la conference call, il CEO dell'azienda, Yves Guillemot, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul battle royale, confermando che Fortnite - e altri giochi di questo tipo - hanno effettivamente avuto un qualche tipo di impatto su Ubisoft. Come segnala Gamespot, questo non è niente di nuovo nel gaming, ha sottolineato ...