Il paracadute non si apre | 42enne si schianta al suolo e muore | era al terzo lancio

Dall'avvocatura un paracadute per Fico : non pagherà i vitalizi agli ex parlamentari : Roma L'attacco ai privilegi degli ex parlamentari non si ferma. Tanto più che ora il Movimento Cinque stelle e il presidente della Camera Roberto Fico possono contare su un "paracadute". Il motivo? É arrivato il parere dell'Avvocatura dello Stato che assicura che i membri dell'ufficio di presidenza della Camera non dovranno rispondere personalmente qualora i ricorsi sui tagli ai vitalizi fossero accolti. In sostanza qualora la class action ...