Il paracadute non si apre | 42enne si schianta al suolo e muore | era al terzo lancio

Bologna - non si apre il paracadute e si schianta al suolo : Alessio muore a 42 anni : Alessio Stipcevich è morto a 42 anni dopo che il paracadute che stava utilizzando per lanciarsi della Pietra di Bismantova, Appennino reggiano, non si è aperto per cause ancora in via di accertamento. Era un basejumper esperto. Sul caso è stata avviata un'inchiesta.Continua a leggere

