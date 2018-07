Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… ...

“Beccati! Sta con lei”. Marco Borriello - ecco la nuova fiamma. Spuntano foto di baci appassionati in vacanza : il calciatore ha di nuovo conquistato una donna bellissima : Marco Borriello non fa parlare di sé soltanto in campo, considerando da sempre uno degli atleti più belli del campionato nostrano e famoso per i suoi flirt illustri. L’esclusiva di Chi presenta, infatti, la nuova (l’ennesima) fiamma di Marco Borriello. Gabriele Parpiglia, su Instagram, ci regala una piccola anteprima di quello che vedremo e leggeremo sul settimanale. Marco Borriello è stato fotografato insieme a una nuova ragazza. ...