Il Napoli è pronto a ripartire | lunedì il raduno ADL e Ancelotti tra relax e summit di

Darmian pronto a tornare in Italia : “Inter - Juve e Napoli? Ecco cosa dico” : Matteo Darmian si appresta a lasciare il Manchester United durante questa calda estate che dovrebbe riportarlo in Serie A Matteo Darmian è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. La sua intenzione di lasciare la Premier League è stata chiara sin dall’inizio della sessione e nelle prossime ore potrebbero arrivare news importanti sul suo conto. “Italia? Se quella palla fosse entrata forse oggi staremo parlando di altro, ma ...

Napoli - notte di follia al pronto soccorso : feriti tre vigilantes : notte di violenza all'ospedale Loreto Mare per l'ennesima aggressione: vittime di schiaffi, pugni e calci sono stati anche gli agenti della vigilanza privata, che hanno riportato traumi e persino la ...

Napoli - notte di follia al pronto soccorso : feriti tre vigilantes : notte di violenza all?ospedale Loreto Mare per l?ennesima aggressione: vittime di schiaffi, pugni e calci sono stati anche gli agenti della vigilanza privata, che hanno riportato traumi e...

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...

Napoli - rivoluzione in difesa : Albiol-Villarreal - pronto un sostituto di lusso : Il Napoli deve fare i conti con il possibile addio di Albiol, il quale potrebbe cedere alle avances del Villarreal: Giuntoli ha già un’idea sul sostituto Il calciomercato del Napoli si anima. Dopo l’arrivo di Simone Verdi e Fabian Ruiz, è giunto il momento per Giuntoli di piazzare qualche mossa in difesa. La prima però, potrebbe essere in uscita. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, Albiol starebbe per cedere alle avances del ...

Paralisi funicolari - il Comune di Napoli pronto ai licenziamenti : Sarà linea dura quella del Comune per 'gli infedeli' - ammesso che ce ne siano - anche perché stanno scatenando una guerra politica interna tra pezzi della maggioranza e la giunta. Per esempio domani ...

"Pronto per attentato" - arrestato a Napoli : Un cittadino gambiano di 34 anni è stato arrestato in provincia di Napoli nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di Carabinieri e Polizia di Stato. Dalle indagini è emerso che l'uomo, Sillah ...

Napoli - arrestato per terrorismo : "Era pronto a compiere un attentato" : Era "pronto a colpire" secondo gli inquirenti. Un cittadino gambiano di 34 anni è stato arrestato in provincia di Napoli nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di Carabinieri e Polizia di Stato. Dalle...

Napoli - pronto l'assalto a Meret e Karzenis : Il Napoli ha intenzione di chiudere la questione portieri e punta tutto su Meret. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la società azzurra non punta solo su Meret ma anche Karzenis. De Laurentiis alza la sua offerta a 30 milioni e vorrebbe entrambi in quanto già si conoscono. Comments comments

Napoli - il maliano ferito nel raid a Tgcom24 : “Pronto a incontrare il Salvini ministro” : Napoli, il maliano ferito nel raid a Tgcom24: “Pronto a incontrare il Salvini ministro” Dopo le manifestazioni di solidarietà, Konate Bouyagui, pensa al futuro e valuta se rimanere nella città in cui vive da 4 anni: “Se le cose restano così, lascio tutto quello che ho costruito” Continua a leggere L'articolo Napoli, il maliano ferito nel raid a Tgcom24: “Pronto a incontrare il Salvini ministro” proviene da ...

Napoli - scatta l’allarme Albiol : il Villarreal pronto a pagare la (irrisoria) clausola del difensore spagnolo : Il club spagnolo ha aperto alla possibilità di pagare la clausola di Raul Albiol, strappando dunque il giocatore al Napoli Il Napoli rischia di perdere Raul Albiol, il difensore spagnolo infatti è entrato nel mirino del Villarreal. Il club spagnolo vorrebbe pagare la clausola in scadenza il prossimo 30 giugno e che ammonta a poco meno di sei milioni di euro, una cifra irrisoria visto il rendimento tenuto dal difensore centrale nel corso della ...

Napoli - Villarreal pronto a pagare la clausola di Albiol da 6 milioni : il difensore riflette : Si ripropone, puntuale anche quest'anno, la possibilità per Raul Albiol di tornare in Spagna. Il Villarreal infatti è disposto a pagare la clausola rescissoria prevista dal suo accordo vigente col ...

Noel Gallagher a Napoli : 'Cosmic pop pronto per voi' : La storia del rock non l'hanno fatta solo le compagne, le mogli, le amanti, ma pure le mamme. E se ce n'è una che viene venerata oltre Manica ormai da un quarto di secolo come la Beata Vergine del ...

“Abbiamo ceduto Fabian Ruiz” - l’annuncio del tecnico del Betis : il Napoli pronto ad ufficializzare il colpo : Fabian Ruiz in procinto di firmare con il Napoli, il Betis Siviglia ha di fatto annunciato l’addio del centrocampista per bocca del tecnico Setien “Fabian Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani per 30 milioni”. Parole e musica dell’allenatore del Betis Siviglia, Quique Setién, rilasciate ad un programma ...