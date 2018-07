Il motore della barca si spegne | due a bordo salvati a Capo Miseno

Porsche 911 - la supercar d’epoca nasconde il motore da 600 CV della Corvette [FOTO e VIDEO] : Il preparatore americano Bob Radke ha trasformato una Porsche 911 del 1975 in un bolide da 600 CV in grado di offrire prestazioni incredibili Bob Radke, celebre preparatore di auto, ha realizzato un ambizioso quanto eccentrico progetto che potrebbe però far distorcere il naso ai puristi del marchio Porsche. Radke ha infatti preso la sua Porsche 911 Turbo del 1975 è l’ha elaborata sostituendo il sei cilindri boxer della vettura con un ben ...

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...

F1 - Vettel punta tutto sul motore 2 della Ferrari : “potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la vittoria” : Sebastian Vettel ha parlato delle novità portate dalla Ferrari in Canada, sottolineando come il motore giocherà un ruolo importante ai fini della vittoria Archiviato il Gp di Monaco, la Ferrari si prepara adesso al prossimo appuntamento di Montreal, terra di conquista nelle ultime stagioni di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, però, partirà quest’anno avvantaggiato rispetto al rivale della Mercedes, dal momento che potrà disporre del motore ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Sarà importante il motore. In pista scopriremo la bontà della power unit numero due” : Gioca decisamente in difesa Sebastian Vettel alla vigilia del weekend del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce dal secondo posto a Montecarlo, si avvicina all’appuntamento nordamericano in maniera prudente, non sbilanciandosi troppo circa le novità tecniche portate dalla Rossa per il weekend. La SF71H del tedesco si presenterà con la power unit numero due e dovrebbe regalare ...

Gli USA motore della crescita globale - frena l'Euroarea : L'economia globale scala la marcia... Secondo l'Ufficio studi Confindustria, la crescita dell'economia mondiale nel 2° trimestre si asse-sta su un ritmo solido, seppure più basso rispetto a quello raggiunto nei mesi scorsi. Il sostegno viene sia dal manifatturiero sia dai servizi ed è guidato ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è compromesso e non ...

F1 - dita incrociate in casa Ferrari : cresce la preoccupazione intorno al motore della macchina di Vettel : A Montecarlo sarà la sesta gara di Vettel con la power unit numero 1, una situazione che preoccupa la Ferrari considerando anche i cedimenti patiti da Raikkonen al Montmelò Fascino, spettacolo ma anche preoccupazione per la Ferrari a Montecarlo. La gara che si disputa nel Principato, la sesta in calendario, non lascia dormire sonni tranquilli al team di Maranello, soprattutto per quanto riguarda la questione power unit. Sebastian Vettel monterà ...

Giro d’Italia – Vetri ed olio di motore sul percorso della 20ª tappa : lo sconsiderato gesto di alcuni teppisti : Il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 invaso da Vetri e olio di motore, i carabinieri indagano sui colpevoli dello sconsiderato gesto Giunto alla ventesima tappa il Giro d’Italia oggi affronterà la frazione che da Susa porterà i ciclisti a Cervinia. La corsa rosa impegnerà i corridori in una tappa lunga ben 214 km e non senza insidie. Quello a cui si sono trovate di fronte le forze dell’ordine ispezionando il ...

Volvo – Clamorosa scelta della casa svedese : niente motore diesel sulla berlina S60 : La Nuova Volvo S60 (che verrà immessa nel mercato nel 2019), la berlina di lusso, non avrà prevederà una motorizzazione diesel La nuova S60 berlina – il cui lancio è programmato entro la fine della primavera – sarà la prima Volvo a non prevedere una motorizzazione diesel, sottolineando così l’impegno di Volvo Cars verso un futuro a lungo termine che vada oltre i tradizionali motori a combustione interna. Volvo S60 Tutti i nuovi modelli Volvo ...

Avaria al motore - nave da crociera bloccata nel Canale della Giudecca a Venezia : La Marella Discovery ha avuto difficoltà ad uscire dal Canale della Giudecca a causa di un'Avaria al motore ed è stata trainata dai rimorchiatori nel porto di Venezia.Continua a leggere