Il mondo sulle spalle | nuova fiction con Beppe Fiorello su Rai1

superguidatv

: RT @Barnard2018: L'aver denunciato che le banche italiane sono le più 'marce' del mondo costò a me la carriera Tv e a @gparagone l'intera t… - condorbox : RT @Barnard2018: L'aver denunciato che le banche italiane sono le più 'marce' del mondo costò a me la carriera Tv e a @gparagone l'intera t… - didaclopez : RT @KelleddaMurgia: Weekend di politica virile al @corriere: ieri 2 giornaliste appena accennate in coda ai richiami, oggi 2 sulle 3 presen… - 2richcocoa : RT @Asiablog_it: MIRACOLO IN #THAILANDIA ???? La notizia del ritrovamento dei 13 ragazzi intrappolati in una grotta per oltre 9 giorni finis… -

(Di domenica 8 luglio 2018)torna su Rai 1 nella“Il”: ecco anticipazioni, trama e cast della serie ispirata alla storia di Enzo Musciaserie televisiva in arrivo su Rai 1 con protagonista. “Il” è il titolo del film per tv ispirato alla storia di Enzo Muscia. Ecco tutte le anticipazioni: trama e cast. Il, film tv su Rai 1 Un nuovo progetto televisivo perin arrivo su Rai 1. Questa volta il fratello dello showman siciliano presterà il volto a Enzo Muscia, diventato il direttore dell’azienda che lo aveva licenziato. Si tratta di un ritorno attesissimo quello di, il cui ultimo lavoro in Rai risale alla serie “I fantasmi di Portopalo” trasmessa nel 2017 su. Il film per la tv racconta una storia realmente accaduta, quella di Enzo Muscia che ...