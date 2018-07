IL MARITO CHE NON HO MAI CONOSCIUTO Su Rai 2 il film con Sunny Mabrey oggi | 8 luglio

Maltrattamenti - sconto di pena per MARITO CHE insultava e picchiava moglie. La giudice : “La portava in vacanza” : Maltratti tua moglie? La picchi? Le metti le mani al collo, la insulti chiamandola “puttana” più volte, la minacci di morte, la costringi ad andare a lavorare con la varicella, provi a cacciarla di casa e alla fine della relazione non le passi nemmeno un soldo? Niente paura: se sei ricco e durante il matrimonio l’hai portata spesso in vacanza o in crociera, e tra un cazzotto e uno strangolamento le hai assicurato un tenore di vita alto, allora ...