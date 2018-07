Il lavoro non si crea per decreto………… l' opinione di Rita Faletti

Luigi Di Maio sbeffeggiato da Silvio Berlusconi : 'Vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto : il lavoro' : ... il mondo del lavoro . Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile, ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-...

Ritiri Serie A/ Fiorentina - Torino - Sassuolo - Spal e Frosinone al primo giorno di lavoro (oggi 8 luglio) : Ritiri Serie A: tornando oggi domenica 8 luglio 2018 in campo Fiorentina, Sassuolo, Spal, Frosinone e Torino. Sempre al lavoro Udinese e Bologna: oggi raduno per la Roma.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Rigore negato a Gabriel Jesus - capolavoro del VAR : ecco perchè Kompany non ha fatto fallo [VIDEO] : Contatto Gabriel Jesus-Kompany in area, decisione perfetta del VAR durante Brasile Belgio: ecco perchè non è Rigore Risultato clamoroso nella seconda sfida dei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: ad inizio secondo tempo il Belgio è avanti per 0-2 sul Brasile! Una decisione molto delicata però avrebbe potuto cambiare l’esito della gara: l’arbitro ha negato un Rigore al Brasile, all’apparenza netto, per fallo di ...

USA ancora Eldorado del lavoro ma le retribuzioni non decollano : Teleborsa, - L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a giugno nonostante l'inattesa crescita del tasso di disoccupazione . Nel mese in esame sono state aperte 213 mila buste paga nei settori ...

USA ancora Eldorado del lavoro ma le retribuzioni non decollano : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto a giugno nonostante l'inattesa crescita del tasso di disoccupazione . Nel mese in esame sono state aperte 213 mila buste paga nei settori ...

Se non si abbatte il costo del lavoro per le imprese il Decreto Dignità sarà inutile - Prudenzano - Confintesa - : "Le perplessità sul Decreto Dignità varato dal governo sono ormai una costante di tutte le forze sociali e anche di un partito della maggioranza" lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale ...

Il lavoro nei giorni festivi non è un obbligo - lo dice il tribunale : I sindacati lo ripetono da tempo, regolarmente, ogni volta che si presenta la questione dei negozi aperti nelle giornate di festa: non è obbligatorio lavorare nei festivi. Non è solo posizione sindacale, le sentenze dei tribunali hanno sancito negli ultimi anni questa posizione. L’ultimo caso riguarda due lavoratrici di Autogrill che non si erano presentate al lavoro, nonostante fossero di turno, il giorno di Ferragosto del 2017. Avevano ...

lavoro - giudice di Milano : “Il rider non è un lavoratore subordinato” : Lavoro, giudice di Milano: “Il rider non è un lavoratore subordinato” Lavoro, giudice di Milano: “Il rider non è un lavoratore subordinato” Continua a leggere L'articolo Lavoro, giudice di Milano: “Il rider non è un lavoratore subordinato” proviene da NewsGo.

Inps - Boeri tiene il punto : il sistema pensionistico non tiene senza nuovi massicci innesti di lavoro regolare : Botta e risposta fra il Presidente dell'Inps e il ministro dell'Interno. 'Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di giovani con meno di ...

lavoro : Apindustria Vicenza - non si combatte così la precarietà (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ci si dimentica - prosegue Lorenzin - che perdurando in questi ultimi decenni un clima e normative non favorevole all’industria assisteremo sempre di più non a delocalizzazioni di aziende ma di “singoli prodotti” che verranno riportati in Italia con costi nettamente infe

lavoro : Apindustria Vicenza - non si combatte così la precarietà (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Quindi doppia penalizzazione: causali + contingente = un ritorno al passato che scoraggerà le imprese dal fare assunzioni visto il rischio più che probabile di contenziosi. Si pensi che, per giustificare il termine di un tempo determinato oltre i primi 12 mesi, dovranno

lavoro : Apindustria Vicenza - non si combatte così la precarietà : Vicenza, 4 lug. (AdnKronos) - “Chi dà Lavoro oggi, chi rappresenta il vero welfare in Italia sono le Pmi – esordisce Lorenzin, Presidente di Apindustria Confimi Vicenza. Ci sono 4 milioni e 300 mila piccole e medie imprese nel Paese che danno Lavoro a 16 milioni di persone e rappresentano il 73,8 %

Il tribunale di Milano condanna Autogrill : “Il lavoro festivo è solo volontario - non obbligatorio” : Il lavoro festivo non può essere obbligatorio. A riconoscere il diritto è una sentenza del tribunale civile di Milano basata sul ricorso di due lavoratrici contro la società Autogrill. Secondo i giudici milanesi, è giusto riconoscere "il diritto soggettivo delle lavoratrici ad astenersi dal lavoro nelle festività" e dunque non è possibile obbligare un dipendente a lavorare nelle feste comandate contro la sua volontà.Continua a leggere

lavoro - rider chiede di essere assunto - no del giudice : 'Non è un lavoratore subordinato' : Non era un dipendente subordinato e l'azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di Lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi il giudice del Lavoro di Milano Giulia Dossi che ...