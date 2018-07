Il dl dignità non piace a Berlusconi

Per M.S.A. il decreto dignità non tutela i diplomati magistrali : Dopo diversi mesi dalla sentenza dello scorso dicembre da parte del Consiglio di Stato che ha escluso dalle GAE i diplomati magistrali con titolo conseguito ante 2001/2002, qualche giorno fa, il 2 luglio, il Ministero dell’Istruzione risponde con il decreto dignità. Tuttavia, tale provvedimento non offre alcuna soluzione concreta ai circa 50.000 diplomati magistrali. Confermare […] L'articolo Per M.S.A. il decreto dignità non tutela i ...

Berlusconi : "Decreto dignità è contro le aziende e scritto da chi non ha mai lavorato" : Il leader di Forza Italia scrive al Corriere della Sera: "Faremo di tutto per cambiare questa legge, non è quello che il Centrodestra aveva proposto ai propri elettori"

Berlusconi : "Decreto dignità scritto da chi non ha mai lavorato" : Il decreto dignità licenziato dal ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio e approvato dal Cdm secondo Berlusconi va "contro le aziende ed è scritto da chi non ha mai lavorato". L'ex premier prende posizione sul primo vero atto del governo Conte e lo fa con una lettera al Corriere della Sera:Con il Decreto dignità il governo Conte-Di Maio-Salvini ha mostrato il suo vero volto. Questo forse è un bene, perché apre gli occhi a quanti fino ad ...

Decreto dignità : lotta al precariato ed al gioco d'azzardo - ma non è tutto oro quello che luccica : Il 2 luglio è stato approvato il Decreto dignità presentato dal Movimento 5 Stelle, l'insieme di misure che, secondo il ministro Luigi Di Maio, sconfiggerà il precariato causato dalle leggi approvate ...

Se non si abbatte il costo del lavoro per le imprese il Decreto dignità sarà inutile - Prudenzano - Confintesa - : "Le perplessità sul Decreto Dignità varato dal governo sono ormai una costante di tutte le forze sociali e anche di un partito della maggioranza" lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale ...

Decreto dignità - perché non serve a combattere il precariato : Il ministro Di Maio difende i nuovi vincoli introdotti sulle assunzioni a termine. Ma il loro effetto potrebbe essere nullo o addirittura un boomerang

Scontro Salvini-Boeri; Richiamo Mattarella su Schengen; Di Maio : 'Non annacquare dl dignità' : Non si è fatta attendere la controreplica di Salvini che ieri aveva lasciato intendere di voler sostituire il vertice dell'Istituto: 'Boeri continua a fare politica e vive su Marte', ha detto il ...

Dl dignità - Di Maio : “Divergenze con la Lega? Non ci sono - ho parlato con Salvini e siamo d’accordissimo” : “Non ci sono divergenze con Lega, ho parlato ieri con Salvini e siamo d’accordissimo”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a margine dell’incontro con il sindacalista Aboubakar Soumahoro, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero attriti sul dl Dignità approvato dal cdm e illustrato ieri dallo stesso Di Maio insieme al premier Giuseppe Conte L'articolo Dl Dignità, Di Maio: ...

Governo - Meloni : “Decreto dignità? Non abbiamo bisogno di tornare al PC anni’80. Boeri mi preoccupa” : Giorgia Meloni a tutto campo in sala Stampa in camera dei deputati: “Il decreto Dignità parte per stabilizzare le persone ma finisce con l’esatto contrario. Produce nuova disoccupazione. Fratelli D’Italia ritiene necessario mettere le aziende nelle condizioni di assumere. Di Maio le vuole punire rendendo difficile l’assunzione. Non ci serve tornare al PC anni ’80. Preoccupa che il presidente Inps non sappia che il ...

DECRETO dignità - ‘DISTANZE’ SALVINI-DI MAIO/ Ultime notizie - il testo che non piace e rischi per i lavoratori : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Nonostante il "decreto dignità" - licenziata la maestra diplomata : Nonostante il "decreto dignità" preveda il "congelamento" delle maestre diplomate per 120 giorni, a Salerno arriva il primo licenziamento. Un'insegnante campana di 40 anni è stata infatti allontanata ...

Dl dignità - Salvini : 'Modifiche in Parlamento'. Di Maio : 'Non si annacqui' : Salvini: 'è un buon inizio' 'poi il parlamento cercherà' di renderlo ancora più efficiente'. Di Maio: 'Se vogliono annacquare le norme che abbiamo scritto, saremo un argine'. Ancora critiche dalle ...