' Il David di Donatello? Ce lo daranno post mortem' Addio a Carlo Vanzina

Come gli stranieri vedono Ammore e Malavita : il discusso musical sulla camorra trionfatore ai David di Donatello : Cluj-Napoca, Romania, martedì 29 maggio. Piata Unirii, la splendida piazza al centro della città che ogni sera ospita una proiezione open air del Transilvania Film Festival, ha ormai esaurito le oltre mille sedie disposte per il pubblico qualche ora prima. Rimangono solo posti in piedi dietro le transenne o le panchine un po' più lontane da cui, in realtà, si riesce a vedere solo una porzione del grande ...