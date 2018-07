IL CASO La sentenza che sbugiarda le tutele del Jobs Act

CASO Englaro - la Regione Lombardia risarcisce il papà di Eluana per il rifiuto di eseguire la sentenza : La Giunta regionale lombarda ha infatti deliberato giovedì il prelievo di 164.453 euro dal fondo rischi contenzioso legale per chiudere la vertenza con la famiglia. Nel 2008 la giunta Formigoni si era rifiutata di eseguire la sentenza

Ciclismo - CASO Froome : il modello statistico che ha portato alla sentenza : L’assoluzione di Chris Froome [VIDEO]continua a far discutere nel mondo del Ciclismo a pochi giorni dalla partenza del Tour de France in cui il campione andra' a caccia della quinta maglia gialla da record. La lunga vicenda di cui è stato protagonista Froome era iniziata a settembre dello scorso anno, quando il corridore britannico fu trovato con un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito durante la Vuelta Espana. Dopo quasi dieci ...

Toghe in politica - sentenza Consulta sul CASO Emiliano : “E’ legittimo il divieto di iscriversi o partecipare ai partiti” : È legittimo il divieto alle Toghe di partecipare alla vita politica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale pronunciandosi sul caso di Michele Emiliano, il governatore della Puglia – che prima di entrare in politica faceva il pm – finito sotto processo disciplinare davanti al Csm proprio per essere stato in passato segretario e presidente del Pd pugliese. La Consulta ha giudicato “non fondate” le questioni di legittimità ...

CASO Psg - sentenza rinviata : tutti i dettagli : Alla luce della recente sentenza dell’ispettore capo dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) di chiudere l’indagine sul Paris Saint-Germain – cominciata il 1° settembre 2017 – il presidente del CFCB ha deciso di rinviare la sentenza per un riesame da parte della Camera Arbitrale. Il presente annuncio non pregiudica in alcun modo l’esito del riesame, che sarà condotto dalla Camera Arbitrale dell’Organo di Controllo Finanziario ...

Ciclismo - congelati i premi di Chris Froome per la vittoria alla Vuelta 2017! Attesa per la sentenza sul CASO salbutamolo : Nove mesi fa Chris Froome risultava non negativo al salbutamolo in un controllo antidoping effettuato alla Vuelta di Spagna. La sentenza tarda ad arrivare, nel frattempo il britannico ha vinto il Giro d’Italia 2018 con una memorabile azione sul Colle delle Finestre e ora si appresta a partecipare al Tour de France, andando a caccia della mitica doppietta che manca da 20 anni. Il caso salbutamolo sembra essere lontano dalla risoluzione, il ...

Il giudice californiano della controversa sentenza sul CASO di stupro all’università di Stanford è stato cacciato con un referendum : Il giudice californiano Aaron Persky, diventato famoso per aver condannato a soli sei mesi di carcere un ragazzo giudicato colpevole di aver stuprato una ragazza incontrata a una festa universitaria, è stato cacciato dal suo incarico di giudice a Santa The post Il giudice californiano della controversa sentenza sul caso di stupro all’università di Stanford è stato cacciato con un referendum appeared first on Il Post.

La sentenza sul CASO Chris Froome non arriverà prima del Tour de France. Il britannico al via della Grande Boucle : sarà gradito? : Il caso salbutamolo che coinvolge Chris Froome potrebbe non concludersi prima del Tour de France che scatterà il 7 luglio dalla Vandea. Queste sono le ultime novità riguardo alla non negatività a questa sostanza riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna: il britannico, che settimana scorsa ha conquistato il Giro d’Italia, si deve difendere dalle accuse e dovrà presentarsi di fronte al Tribunale Antidoping ma ancora non si conosce ...

CASO Buffon-Oliver - attesa la sentenza dell'Uefa. Il Psg è in ansia : TORINO - La sentenza potrebbe arrivare in giornata, ma non è detto. La commissione disciplinare dell'Uefa ha cominciato a discutere del Caso Buffon, l'ex capitano della Juventus espulso la sera dell'...

CASO Uva - sentenza appello : tutti assolti/ Video - ultime notizie : momenti di tensione al termine del processo : Caso Uva, sentenza processo: assolti in appello due carabinieri e sei poliziotti imputati per omicidio. Le ultime notizie: “Il fatto non sussiste”. Una morte senza colpevoli(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:38:00 GMT)

Serie B - slittano i playoff : si attende lòa sentenza sul CASO Bari : slittano, probabilmente di una settimana, i playoff di Serie B. La Lega di Serie B e la Figc hanno avvallato l'ipotesi di un rinvio, nata dopo il deferimento del Bari a causa dei ritardati pagamenti ...

CASO Roberta Ragusa - arrivata la sentenza per Antonio Logli. Condanna dei giudici : Caso Roberta Ragusa. L’udienza è ripresa da dove si era interrotta lo scorso 28 marzo, cioè con l’intervento del secondo avvocato di Antonio Logli, Saverio Sergiampietri, dopo la lunga esposizione del collega Roberto Cavani di quasi un mese fa. La Procura non ha voluto replicare, mentre lo hanno fatto le parti civili. E’ seguito l’ultimo intervento di Cavani, con poi la camera di consiglio partita alle 11.30. Dopo ...