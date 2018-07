I Sony Xperia XZ1 | XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di

Android P Beta 3 anche per Sony Xperia XZ2 : ecco cosa è cambiato : Sony Xperia XZ2 era nella lista tirata fuori un po' a sorpresa da Google all'atto della presentazione delle prime Beta di Android P L'articolo Android P Beta 3 anche per Sony Xperia XZ2: ecco cosa è cambiato proviene da TuttoAndroid.

Sony rivendica l'etichetta da innovatore con un'infografica in cui elenca i primati di Xperia : Magari un po' piccata da coloro che non vedono nel marchio una grande propensione all'innovazione, in un'infografica Sony rivendica i primati di Xperia

LineageOS 15.1 - supporto esteso a Sony Xperia XA2 - Moto Z2 Force e ASUS Zenfone 2 Laser : LineageOS, uno tra i progetti più trasversali che ci siano, è giunta alla versione 15.1 basata su Android 8.1 Oreo, e si prepara al supporto di altri gadget

Sony già al lavoro su un nuovo Xperia con Snapdragon 855 e ben 8 GB di RAM? : Per la cronaca, i risultati ottenuti nel test sono di 3.033 punti in singe-core e ben 10.992 punti in multi-core, segno di una potenza impressionante messa in campo grazie al nuovo SoC di Qualcomm.

Sony Xperia XZ2 Premium : preordine il 9 luglio - disponibilità dal 30 ma che prezzo! : Dopo oltre due mesi dalla presentazione ufficiale di Sony Xperia XZ2 Premium, finalmente abbiamo una data di commercializzazione: il 30 luglio, infatti, il device arriverà […]

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo, e da ASUS ZenFone 3 (ZE552KL).

Novità per Sony Xperia XZ3 - Galaxy Note 9 - Gear S4 e Galaxy Tab Advanced 2 : Giornata ricca di Novità per i presunti Sony Xperia XZ3, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Gear S4 e Samsung Galaxy Tab Advanced 2: andiamo a scoprire nuovi possibili dettagli su design, specifiche e accessori.

Ammessi problemi ai display di Sony Xperia XZ1 e XZ2 : cause e spiegazioni : Non se la stanno passando bene alcuni esemplari di Sony Xperia XZ1 (per lo più Compact) e XZ2 (standard e Compact), improvvisamente colpiti da alcuni problemi al display, di cui molto si sta parlando in questi giorni su Reddit, così come sul forum di assistenza ufficiale del colosso nipponico. Pungolata da un sito tedesco, la multinazionale ha candidamente ammesso la possibilità che alcuni dei modelli sopra citati soffrano di un disturbo ...

Sony Xperia XZ2 Premium : primi sample fotografici e colorazione Chrome Gold : Torniamo a parlare del prossimo Sony Xperia XZ2 Premium, quello che sarà il primo smartphone di casa Sony equipaggiato con una doppia fotocamera. […]

Sony conferma i problemi al display per Xperia XZ1 e XZ2 : Dopo alcuni post di lamentele su Reddit e sul forum ufficiale Sony, la casa nipponica ha confermato ad un sito tedesco che alcuni […]

Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus - Huawei Mate 10 Pro - Sony Xperia X - XZ - XZs - X Compact e X Performance : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Sentite un po' AnTuTu : lo smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! : AnTuTu ha stilato l'ennesima classifica in cui figurano gli smartphone più apprezzati di maggio 2018 su scala globale: primo, a sorpresa, Xperia XZ Premium

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Nokia X6 - Honor View 10 - Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact : Oggi pioggia di aggiornamenti per Nokia X6, Honor View 10, Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ci sono cose davvero interessanti...