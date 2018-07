I leghisti del nord e quelli del sud sono iscritti a due partiti diversi Eppure uguali

Maria Elena Boschi - la beffa atroce : chi sono i suoi due fedelissimi passati con i leghisti e rimasti al governo : Ha lasciato Palazzo Chigi, Maria Elena Boschi . Ma due suoi fidatissimi collaboratori no: sono rimasti al governo e, sorpresa, sono stati scelti da due ministri della Lega . Non solo viceministri e ...

Governo - Conte : “Metteremo fine al business dell’immigrazione”. Boato in aula dei parlamentari leghisti : “Il cambiamento è in una giustizia rapida ed efficiente e dalla parte dei cittadini, con nuovi strumenti come la class action, l’equo indennizzo per le vittime di reati violenti, il potenziamento della legittima difesa. Cambia che metteremo fine al business dell’immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel discorso per la fiducia in ...

Gian Carlo Giorgetti ai ministri leghisti del governo : 'Tenetevi una foto di Matteo Renzi sulla scrivania' : GianCarlo Giorgetti è il 'Pirlo' del governo. S'è definito così lui stesso, auto-incaricandosi del compito di far durare l'esecutivo 5 anni. Vedremo se ci riuscirà, ma intanto, ha dato un consiglio a ...

La corsa di leghisti e grillini di Fvg alle seconde file del governo : Il via libera ai ministri apre i giochi per il sottogoverno anche in Friuli Venezia Giulia. Le ipotesi Pittoni sottosegretario all'Istruzione e Patuanelli capogruppo in Senato

No allo sfratto : leghisti e grillini a casa dell'imprenditore fallito per i crediti non pagati dallo Stato . Salvini : "Faremo Legge Bramini" : "Devono mettermi le manette": così ha detto l'imprenditore Sergio Bramini in diretta Facebook dal profilo del deputato leghista Andrea Crippa, nel giorno dello sgombero esecutivo dalla sua villa. La diretta è stata condivisa anche dal segretario del Carroccio Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato l'industriale fallito nonostante vanti 4 milioni di euro di crediti dallo Stato."fallito per colpa dello Stato che non gli paga ...