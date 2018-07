I due soci del Bari hanno presentato la propria manifestazione della volontà di

De Benedetti e il nuovo business in Veneto : con due società francesi sta ottenendo il monopolio sulle case di riposo per gli anziani - : Come dire che più che la sintonia politica coi governi di centrosinistra in carica in questi quattro anni, i titoli del gruppo De Benedetti sono stati premiati dal mercato per aver deciso di uscire ...

Calciomercato Sassuolo - due cessione per la società di Squinzi : Due operazioni in uscita per il Sassuolo nel giorno del raduno. E’ ufficiale il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto del centrocampista Luca Mazzitelli (’95) al Genoa. La cessione più importante, non ancora ufficializzata ma certa, è il passaggio a titolo definitivo del difensore Francesco Acerbi alla Lazio. Le due società avrebbe trovato un accordo sulla cifra di 10 milioni di euro. Acerbi, che aveva disertato nei ...

due terzi degli italiani non si fidano della gestione dei loro dati sui social : Circa due terzi degli internauti italiani non si fidano della gestione dei loro dati personali da parte dei social network e dei motori di ricerca, eppure la metà tende a non leggere le informazioni ...

La vittoria di Erdogan conferma una società spaccata in due : La corsa delle "democrature" o "democrazie illiberali" in Europa continua. Nonostante la opposizione in Turchia abbia saputo mettere insieme un poderoso gruppo di politici esperti e capaci di attirare attenzione e consenso, alla fine il Sultano ha vinto di nuovo.Recep Tayyip Erdogan si riconferma sia capo dello Stato che capo del governo con il 52,5% dei voti, dopo un'altra campagna elettorale tutt'altro che "fair". Il suo partito, l'AKP, ha ...

Scambio di messaggi tra Liam Payne e Louis Tomlinson - i due cantanti scherzano via social e ricordano gli One Direction : Liam Payne e Louis Tomlinson scherzano su Twitter dopo mesi di silenzio: lo Scambio di messaggi sul social network ha mandato in visibilio i fan! Tutto è partito da un tweet di Liam Payne che chiedeva a Louis dove fosse finito, dato che ultimamente il cantante di Doncaster è assente dai social per motivi legati alla lavorazione del suo primo album da solista. Tra i due vi è sempre stata una forte e solida amicizia, fatta di prese in giro e ...

UOMINI E DONNE/ Alex Migliorini e Alessandro D'Amico : frecciatine social tra i due ex? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, è già crisi tra Nicol. Brigante e Virginia Stablum? Tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice spunta Valeria Bigella, ex protagonista di Temptation Island.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Calcio - inchiesta su Spezia-Parma per due sms di giocatori gialloblu. La società : “Non c’è irregolarità o malizia” : Due sms, inviati da due giocatori del Parma a due ex compagni di squadra dello Spezia, sono al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura federale. Siamo alla vigilia della sfida tra i liguri e i ducali, ultima giornata del campionato di Serie B. Il Parma vincerà con un netto 2-0, risultato che risulterà poi decisivo, con la complicità del pareggio tra Frosinone e Foggia, per la terza promozione in fila della società gialloblu, passata in ...

Cristina vince e rilancia : "I prossimi duetti? Con Nek e Stato Sociale" : Lei di certo ha le idee chiare: 'I ragazzi non ascoltano soltanto rap o trap'. E i numeri le danno ragione: nel 2017 Cristina D'Avena è stata la donna italiana che ha venduto più dischi di tutte. ...

Castellammare - Housing sociale - Gaetano Cimmino : «Vareremo due tipi di programmi diversi» : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Pd, l'Area Riformista torna sui suoi passi: «Pieno sostegno a Massimo De Angelis» Castellammare - Appello di Azione Cattolica ai candidati: «...

Biondo Vs Filippo La Crosta/ Amici 17 - i due "difendono" Emma e Carmen ma è scontro sui social : Gli ex registrano dei video per salutare e dire la loro sui finalisti di Amici 17 ma anche questo diventa motivo di scontro soprattutto sui social tra i fan di Emma e Carmen, perché?(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:28:00 GMT)

Verona : fallimento società di capitali - due indagati per bancarotta fraudolenta : Verona, 29 mag. (AdnKronos) – La Guardia di Finanza di Verona ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla locale Autorità Giudiziaria nell’ambito di un’articolata indagine in materia fallimentare a carico di un imprenditore, operante nel settore del noleggio e della compravendita di autovetture di lusso, e di una libera professionista, entrambi veronesi. Gli indagati, in qualità rispettivamente ...

