I DUE CARABINIERI Su Rete 4 il film diretto da Carlo Verdone oggi | 8 luglio 2018

Arrestano DUE spacciatori in Cittadella - carabinieri applauditi dai cittadini : Cade in bici con il figlio piccolo: bimbo illeso, il padre in eliambulanza a Parma 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Guardia giurata litiga con il vicino poi ...

DUEmila nuovi carabinieri : il concorso pubblico è in scadenza : Il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di Duemila allievi in ferma quadriennale. Il concorso terminerà il 14 giugno 2018. I Duemila posti in concorso saranno ripartiti in questo modo: 1.056 allievi in ferma quadriennale prefissata di un anno ovvero in ferma annuale in servizio; 452 posti riservati a volontari in ferma prefissata di un anno in congedo e ai volontari ...