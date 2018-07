I due carabinieri la trama e curiosità del film su Rete 4 diretto da Carlo Verdone

Forlì - “sparano agli africani con pistole ad aria compressa”. due segnalazioni : indagano i Carabinieri : africani feriti a colpi di pistole soft air, a Forlì. Due gli episodi, in pochi giorni, su cui i Carabinieri stanno indagando. Il primo risale a due giorni fa, quando un ivoriano di 33 anni è stato affiancato da un’auto mentre era in sella alla sua bici, in viale Bolognesi, e poi è stato colpito da un proiettile partito presumibilmente da una pistola ad aria compressa. Ha riportato lievi ferite all’addome, con prognosi di 10 giorni. La ...

I due CARABINIERI/ Su Rete 4 il film diretto da Carlo Verdone (oggi - 8 luglio 2018) : I due CARABINIERI, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche il film, Enrico Montesano e Massimo Boldi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 04:58:00 GMT)

Armi e false uniformi dei carabinieri nascoste in campo rom : due arresti : Nel pomeriggio di ieri gli agenti di polizia del commissariato di Scampia hanno tratto in arresto, a Mugnano, gaetano Rosica Gaetano, 35enne napoletano, pregiudicato e sorvegliato speciale, e Ivan ...

Paura a Cerignola - pitbull azzanna due passanti e aggredisce i carabinieri : Paura in centro a Cerignola, in provincia di Foggia. Un grosso pitbull, libero e solo, ha azzannato un passante e ha creato il panico tra i cittadini che hanno chiamato il numero di emergenza 112. È ...

Arrestano due spacciatori in Cittadella - carabinieri applauditi dai cittadini : Cade in bici con il figlio piccolo: bimbo illeso, il padre in eliambulanza a Parma 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Guardia giurata litiga con il vicino poi ...

Roma - carabinieri trovano due pitoni di 3 metri vicino ai cassonetti : Roma, carabinieri trovano due pitoni di 3 metri vicino ai cassonetti Un passante ha segnalato alle forze dell’ordine due sacchi di juta in cui si muoveva qualcosa Continua a leggere L'articolo Roma, carabinieri trovano due pitoni di 3 metri vicino ai cassonetti proviene da NewsGo.

Lecco - ferisce 4 carabinieri e sanitari del 118 : fermato un uomo privo di permesso di soggiorno e già espulso due volte : Ha aggredito carabinieri, sanitari del 118, medici del Pronto soccorso. Un marocchino di 20 anni, privo di permesso di soggiorno e già espulso dall’Italia con due decreti del questore di Lecco, è stato fermato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamenti aggravati e ingiurie. L’episodio è accaduto giovedì sera in un negozio di Merate, nel Lecchese. Ismail Attane, 20 anni, si trovava ...

Plico sospetto - parroco chiama i carabinieri : nel confessionale due buste con 36mila euro : Ben 36mila euro in contanti. È la somma rinvenuta all’interno di due buste lasciate da ignoti nel confessionale della Chiesa di Santa Maria delle Fornaci, a Roma, a due passi dal Vaticano. È stato il...

CARABINIERI ARRESTANO due PUSHER CON OLTRE 2 KG DI HASHISH E 100 GR DI COCAINA : Notizie di Terni , Cronaca di Terni Si tratta di un 37enne di Fornole e di un coetaneo ternano I CARABINIERI hanno messo a segno un altro colpo allo spaccio di droga. Controllando un 37enne di Fornole, una frazione di ...

I Carabinieri segnalano due persone con sostanze stupefacenti : Durante il trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell'ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati nello specifico al contrasto degli illeciti ...

Caso Uva - assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro : Caso Uva, assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro Caso Uva, assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro Continua a leggere L'articolo Caso Uva, assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro proviene da NewsGo.

Falsi incidenti scoperti dai carabinieri : denunciate due persone : VILLA CASTELLI - I carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato a piede libero il 51enne A.D., e il 41enne V. P., entrambi di Mondragone , Caserta, , ...

Caso Uva - assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona : Momenti di tensione in aula dopo la lettura del verdetto. La nipote della vittima: "Sono dieci anni che infangano il nome dello zio"

Caso Uva - assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro : Caso Uva, assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro Caso Uva, assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro Continua a leggere L'articolo Caso Uva, assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro proviene da NewsGo.