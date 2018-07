I Cinque stelle già a corto di idee riciclano l' abolizione del Cnel

[Il retroscena] Il primo a "tradire" il contratto Lega - Cinque stelle è Tria : le risorse diminuiscono anziché aumentare : Tria, che di mestiere era un docente di Economia all'Università La Sapienza, è stato tutt'altro che esplosivo, ma ha fatto tutto quanto in suo potere per rassicurare le istituzioni europee rispetto ...

Lega e Cinque stelle litigano per la cassaforte : Considerato che l'indicazione del presidente spetta alle Fondazioni bancarie, socie della Cdp, e che a fine giugno la loro pre- ferenza è stata data a favore di Massimo Tononi, la partita politica si ...

Le agenzie private - dai vecchi pregiudizi al test Cinquestelle : Come è normale che sia in un'economia di mercato, tra privato e pubblico passa anche una linea di conflitto che riguarda la remunerazione del servizio e una tendenza attribuita alle Apl a voler ...

Morbillo - boom di casi in Inghilterra. Il Times attacca Cinquestelle e Lega : ... scrive il Times che aggiunge: 'C'è una spaventosa ironia in un politico come Matteo Salvini, che parla del rischio-malattie dagli immigrati africani e poi fa campagna per una politica che ammazza i ...

Tra primati locali e ritardi endemici : com’è il Sud al tempo dei Cinque Stelle : Il Pil ritrova il passo del Centro-Nord ma si allarga il divario delle prestazioni sociali. Il nodo dei fondi Ue: su 93 miliardi monitorati solo il 9% all’istruzione, l’1% a infanzia e anziani. Il Sole 24 Ore ha elaborato dati Svimez, Istat e Infocamereper costruire un’indice su base regionale e provinciale del “disagio del Mezzogiorno”. Gli indicatori descrivono una realtà con molte differenze, dalle situazioni di ritardo estremo ai primati ...

'Voucher all'esame del governo' - è scontro tra Lega e Cinquestelle : Di Maio tira il freno sulla reintroduzione dei voucher annunciata l'altro giorno dalla squadra leghista di governo. Di certo - assicura il vicepremier leader dei cinquestelle - non fa parte del ...

[L'analisi] Il potere logora i Cinque stelle - elettori in fuga e crisi di identità. Hanno preso i voti a sinistra ma poi hanno svoltato a ... : Per capire che cosa sta succedendo in Italia, bisognerebbe fare un salto al quartiere Shanghai di Livorno, quello dei palazzoni con i cortili di terra battuta e le vecchie Tipo della Fiat parcheggiate ...

Valentina Sganga - l'auriga dei Cinque Stelle. "Investimenti e occupazione con le Olimpiadi - ma stavolta senza debiti" : E questa maturità politica non ha fatto piacere a qualcuno che, a quanto si dice, teme il suo peso e le sue capacità. In vista proprio del futuro. Già, perché, in pochi mesi da capogruppo, Sganga ha ...

La Lega oltre quota 31% : ora toglie consensi ai Cinque Stelle : Il centrodestra va avanti a valango. A trainarlo è la Lega di Matteo Salvini che, almeno nei sondaggio, sembra non arrestarsi più. Secondo le ultime rilevazioni fatte da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il Carroccio sarebbe al 31,2%. È quasi il 14% in più rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo. L'avanzata sembra erodore anche i voti del Movimento 5 Stelle che, negli ultimi quattro mesi, ha perso ben tre punti ed è sceso sotto ...

Abolizione vitalizi - il sondaggio che imbarazza i Cinque stelle : cosa hanno dovuto far sparire : Il popolo del web si è ritorto contro gli strateghi digitali del Movimento Cinque stelle proprio sulla battaglia cruciale dell'Abolizione dei vitalizi. Dalla pagina ufficiale del Movimento è ...

Case vacanza da nababbi : per un affitto a Cinque stelle si spende l’80% in più della media : Campo da tennis, jacuzzi, piscina, biliardo ma anche maggiordomo, chef e guida turistica: sono solo alcuni dei benefit a disposizione di chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza di lusso. Secondo un’indagine del portale Casevacanza la domanda di affitti brevi a cinque stelle rappresenta oggi il 6,5% di tutte le richieste, mentre l’offerta dimostra come ancora il mercato non copra l’interesse dei turisti, tanto che gli annunci di ...

Terra dei Fuochi - è braccio di ferro tra Cinquestelle e Lega : La strada verso la vivibilità della Terra dei Fuochi è ancora lunga. Il consiglio dei ministri, convocato ieri sera, non mette fine al braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a cui quella ...

Reddito di cittadinanza-vitalizi Due bufale targate Cinquestelle? Inizia la corsa elettorale con la Lega : Dal primo novembre stop ai vitalizi per gli ex parlamentari ma più che uno stop sarà una rivalutazione che interesserà 1338 su 1405 onorevoli. Già dire stop è una forzatura perché non perderanno il “diritto” ma percepiranno qualcosa in meno per un risparmio italiano, comunque, di circa 40 milioni... Segui su affaritaliani.it

Torino - Appendino sull'orlo delle dimissioni : caos tra i Cinque Stelle : Chiara Appendino, sindaca di Torino del Movimento 5 Stelle, è sull'orlo delle dimissioni. I 23 consiglieri del M5s le chiedono di ritirare la candidatura della città ai Giochi invernali. Lei non...