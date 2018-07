I cinque cerchi avvolgono Spoleto nel ricordo di Città del Messico ' 68

Apnea nuovo sport olimpico? Il sogno a cinque cerchi continua - obiettivo Parigi 2024 : L’Apnea potrebbe diventare uno sport olimpico. Questo è il sogno di tutti i praticanti e degli amanti delle acque profonde. L‘obiettivo è quello di entrare come disciplina dimostrativa a Parigi 2024 per poi cercare un difficile ingresso ufficiale magari già a Los Angeles 2028. Il percorso è molto lungo e difficile ma l’evento organizzato ieri a Roma sembra essere di buon auspicio: “From Le Grand Bleu to The Olympic ...

Un esordio a cinque cerchi : il "Signore degli anelli" Jury Chechi apre il Passioni Festival 2018 : La doppia vita di Andrea Zorzi, tra palco e parquet" Uno dei più grandi pallavolisti italiani della cosiddetta "Generazione di fenomeni" , due volte campione del mondo e argento olimpico Atlanta '96, ...

BMX - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Freestyle fa l’esordio a cinque cerchi : alle Olimpiadi di Tokyo 2020 le gare della BMX raddoppiano e oltre al tradizionale Racing, viene introdotta per la prima volta la disciplina del Freestyle. Andiamo quindi a scoprire i criteri di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: Per la BMX Racing saranno presenti 48 atleti (24 donne e 24 uomini), mentre per la BMX Freestyle 18 atleti (9 donne e 9 uomini). Il Giappone, in quanto paese ...

Guadalajara - Le Farfalle a cinque cerchi sul tetto d'Europa! : Le Farfalle di Emanuela Maccarani, campionesse del mondo in carica, confermano la loro supremazia nell'esercizio con i 5 cerchi conquistando anche il titolo continentale. L'aviere Alessia Maurelli e le sue compagne - Martina Centofanti , CS ...

Ginnastica ritmica - ITALIA CAMPIONESSA D’EUROPA! Farfalle leggendarie - che trionfo con i cinque cerchi : riscritta la storia : Hanno confezionato la magia della vita, sono volate più in alto di tutte, hanno incantato con la loro leggiadria e la loro classe proverbiale, hanno emozionato tutti gli appassionati e poi hanno piazzato l’affondo come soltanto le nostre Farfalle sono in grado di fare. L’ITALIA si è laureata CAMPIONESSA d’Europa con i cinque cerchi e ha così firmato la doppietta visto che con questo attrezzo siamo anche Campionesse del Mondo: ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia scatenata nelle Finali di Specialità - oro con i cinque cerchi : Dopo il secondo posto conquistato nel concorso generale, l’Italia chiude nel migliore dei modi la prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. A Guadalajara (Spagna), città che a giugno ospiterà gli Europei, le Farfalle hanno brillato nelle Finali di Specialità. Trionfo totale con i cinque cerchi, un esercizio perfetto valutato con 21.500 punti grazie al quale è stata sconfitta la Bulgaria (20.150), terza la ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia seconda con i cinque cerchi a Baku. Farfalle appagate dopo il trionfo di ieri : dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel concorso generale , oggi l'Italia tornava in pedana a Baku , Azerbaijan, per le Finali di specialità. Le Farfalle sono parse giustamente un po' appagate dal grandioso risultato ottenuto ieri ...