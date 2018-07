I benefici dell' Olio di Argan nella cura della pelle

Ufficiale Good Lock 2018 per Samsung Galaxy : benefici e modelli compatibili : Finalmente Ufficiale il progetto Good Lock 2018, che riprende la sua corsa a distanza di due anni dal primo lancio. Il produttore ha dichiarato di essersi visto costretto a rispolverare l'interfaccia alternativa alla TouchWiz per l'altissimo numero di richieste pervenutegli. Questa nuova versione sembra essere compatibile con tutti gli smartphone Samsung Galaxy aggiornati ad Android 8.0 Oreo e versioni successive, laddove disponibili. Rientrano, ...

Il nuovo NDA di NVIDIA intima di usare le informazioni confidenziali per il beneficio esclusivo della compagnia : Dopo alcune polemiche che coinvolsero NVIDIA e il suo GeForce Partner Program, il produttore è tornato al centro delle critiche per alcune norme incluse in un nuovo NDA fatto firmare dalla compagnia a coloro che ricevono informazioni confidenziali sui suoi prodotti.Come segnala DSOGaming, l'accordo di non divulgazione è venuto alla luce grazie a un leak pubblicato da Heise Team e ha fatto scalpore per una norma inclusa nel paragrafo delle ...

Giappone - sono le small cap le vere beneficiarie della Abenomics : L'economia del Giappone è in buona salute poiché il Paese beneficia della crescita dell'economia globale. A livello di amministrazione continua il governo stabile di Abe che ha messo in campo riforme ...

ETP metalli industriali beneficiano delle guerre commerciali : 'Il fatto che la BCE sia ancora lontana da una normalizzazione della politica monetaria ha causato una brusca flessione dell'euro, dando ulteriore supporto al dollaro USA e pesando ulteriormente sui ...

10 effetti benefici della corsa : Sport low-cost (bastano le scarpe giuste e tanta buona volontà), perfetto per riattivare il sistema cardiocircolatorio e per tonificare gambe e glutei, la corsa è anche l’attività migliore per perdere qualche chilo di troppo. Ma non solo. Perché il running, se praticato con costanza, rende euforici, ci aiuta a ritrovare il buon umore, migliora l’autostima e combatte l’invecchiamento. Ecco qui di seguito 10 buoni motivi per cui ...

I benefici dell’olio di kukui per la pelle : Le bacche di kukui si trovano nelle Isole Hawaii e sono diventate un simbolo per queste isole tanto da diventare l’albero ufficiale del Pacifico. Le noci di kukui sono usate come torce, mentre l’olio, oltre ad essere impiegato per accendere le lampade, è un vero rimedio naturale per curare e proteggere la pelle del corpo e i capelli. Viene estratto dalle noci di kukui a freddo e si presenta come un olio dal colore chiaro che può ...

Tumore del polmone - aumentano i pazienti che beneficiano dell’immunoterapia : Sempre più pazienti colpiti da Tumore del polmone in stadio avanzato potranno beneficiare dell’immunoterapia in prima linea, grazie agli ottimi risultati ottenuti con pembrolizumab sia in monoterapia che in combinazione con la chemioterapia, in entrambe le istologie (squamosa e non squamosa). È quanto dimostrano gli studi di fase III con pembrolizumab, KEYNOTE-042 e KEYNOTE-407, presentati al 54° Congresso dell’American Society of Clinical ...

Gli scienziati sono sorpresi dalla dichiarazione sui benefici delle radiazioni ultraviolette : Wei Xiong ei suoi colleghi dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina hanno studiato piccole molecole nei neuroni del topo usando la spettrometria di massa, un metodo per determinare ...

Self Training step 3 : I benefici della Meditazione : Un caso? La scienza sta indagando su questo e altri fenomeni simili per capire effettivamente se la Meditazione possa influenzare aspetti così importanti come la salute . Anche altri esponenti ...

Arte - gusto e beneficienza al Gala dell’Ospedale Fatebenefratelli : Arte, gusto e beneficienza saranno le protagoniste del Gala dell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina 2018. Al fine di raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di due ecografi neonatali, 10 artisti hanno donato all’Ospedale una loro opera in mostra presso lo Stadio Domiziano dal 24 aprile al 14 maggio. Nella serata del 10 maggio, invece, una visita esclusiva ai sotterranei di Piazza Navona, dove saranno esposte le opere, e una cena ...

Bere acqua fa bene al cervello e accelera i benefici dello sport : Le prestazioni sportive sono più efficaci e benefiche se beviamo acqua in modo adeguato. E mantengono giovane la mente degli over 55