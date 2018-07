I baby calciatori fanno coraggio ai genitori E l' allenatore chiede scusa | «Perdonatemi»

Thailandia - partita l'operazione di salvataggio dei baby calciatori nella grotta - LIVE : MAE SAI - Hanno preso il via da pochi minuti le operazioni di salvataggio dei 12 calciatori e dell'allenatore della squadra dei cinghiali intrappolati da due settimane in una grotta allagata nel...

Thailandia - inizia il recupero dei baby calciatori bloccati nella grotta : arrivano le piogge - non c’è più tempo da perdere : Thailandia, inizia il recupero dei ragazzi bloccati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore, spaventano le piogge in arrivo Non c’è più tempo. Bisogna portarli fuori. Ecco perché quando in Italia è ancora l’alba, in Thailandia inizia la missione per recuperare i 12 baby calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore. Le squadre dei soccorritori sono entrate nella grotta alle 10 ora ...

Thailandia - iniziate le operazioni di salvataggio dei 12 baby calciatori e del loro allenatore dalla grotta : Aspettare ancora è improponibile. La temuta pioggia è arrivata, due ore di diluvio ieri sera sulla grotta Tham Luang. Era l’incubo dei soccorritori: la massa d’acqua dei monsoni che per una settimana hanno dato tregua, ma che ora sono pronti a vanificare i frenetici sforzi di evitare le immersioni ai 12 ragazzi bloccati sottoterra con il loro alle...

Thailandia - sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori. Allarme : il tempo è limitato : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

