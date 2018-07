Spagna - dopo il tonfo via Hierro : non continuerà nel ruolo di Ct : Fernando Hierro non sarà più il Ct della Spagna, dopo aver preso le redini della Nazionale a causa del caos Lopetegui, l’ex Real lascia la panchina Fernando Hierro non proseguirà come allenatore della nazionale spagnola di calcio dopo essere entrato provvisoriamente in carica durante la Coppa del Mondo in Russia. Lo ha annunciato oggi la Federazione spagnola in una dichiarazione. Con Hierro in panchina, la Spagna ha perso negli ...

Mondiali 2018 Russia. Spagna - Diego Costa contro Hierro : 'Koke non doveva calciare. Te l'avevo detto' : L'eliminazione della Nazionale spagnola dai Mondiali di Russia, per mano dei padroni di casa, continua a far rumore in patria. Per una squadra che negli ultimi dieci anni ha vinto una Coppa del Mondo ...

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna non cambierà contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

VIDEO/ Spagna Marocco (2-2) : highlights e gol. Hierro : non è la strada giusta (Mondiali 2018 gruppo B) : VIDEO Spagna Marocco (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita nel gruppo B dei Mondiali 2018. Pareggio sofferto per la Roja che però si prende gli ottavi con primo posto(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:19:00 GMT)

Russia 2018 - Hierro avvisa la Spagna : 'Non sottovalutiamo l'Iran' : È fra i tre migliori portieri del mondo'. Per Andres Iniesta, invece, si delinea 'un'altra finale'. 'Contro l'Iran - dice l'asso che ha già annunciato di lasciare il Barcellona e la Nazionale dopo il ...

Hierro : 'Non cambia nulla - la Spagna deve puntare sempre al titolo' : 'Non posso certo cambiate tutto, gran parte dello staff continua con noi, la partita con il Portogallo è vicina. Dobbiamo usare intelligenza e coerenza, e sapere che non si può buttare via tutto'. ...