Grazie per aver creato la nostra coppia Ti vogliamo bene Boldi e De Sica

Elena Santarelli : “Combattiamo con fiducia. Grazie a Bobo Vieri per la solidarietà” : Per la prima volta Elena Santarelli spiega la malattia contro cui sta combattendo suo figlio Giacomo. In un lungo post in cui ringrazia Bobo Vieri per essere sceso in campo per sostenere la Heal Onlus, la showgirl sottolinea l’importanza della ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali. “Grazie a @christianVieriofficial Che sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus durante la #Bobosummercup. Questa ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : 'Grazie per tutto quello che hai fatto' : Ditko è rimasto attivo fino agli anni 1990, ma di fatto si era ritirato dalle scene pubbliche un ventennio prima, non rilasciando interviste né avendo contatti con il mondo dei fan. Nasce a Johnstown ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : “Grazie per tutto quello che hai fatto”. Lo hanno ritrovato senza vita nel suo appartamento : Il suo nome è sempre rimasto un po’ nell’ombra, ma per i cultori del genere è stato un vero e proprio mito, tanto che la notizia della sua morte ha scatenato una pioggia di messaggi sui social per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. A novant’anni si è spento Steve Dikto, papà di personaggi come Spider Man e Doctor Strange. Il fumettista è stato trovato senza vita da un addetto alla manutenzione nel suo ...

Baseball - Serie A1 2018 : Parma interrompe la serie negativa Grazie ad un superbo Morejon : Il Parma Clima va due volte in svantaggio, ma, trascinato dal catcher cubano Morejon (4 punti battuti a casa), rimonta e vince una partita complessa e sofferta contro Padova, guadagnando una lunghezza su San Marino (travolto dal Bologna) e restando appaiato al terzo posto al Nuova Città di Nettuno, che ha prevalso di misura nel derby. Il Padova sorprende il Parma, partendo forte contro Casanova, che subisce due singoli in apertura: un doppio ...

Ducati Panigale V4 : a Mirabilandia l’emozione di guidare la superbike Grazie al roller coaster interattivo [FOTO] : Nel nuovo Ducati Word di Mirabilandia si potrà provare l’emozione di guidare la potentissima Panigale V4 Tra le novità più originali di “Ducati World“ ci sarà un roller coaster interattivo, ispirato al mondo racing, che simula la guida di una Panigale V4. L’innovativa attrazione trasforma i passeggeri in veri piloti, permettendo loro di controllare e gestire il veicolo in accelerazione e in frenata, rendendo così ogni corsa un’autentica ...

ELENA SANTARELLI E LA MALATTIA DEL FIGLIO GIACOMO/ Nuova iniziativa benefica : "Grazie a Christian Vieri per.." : ELENA SANTARELLI e la MALATTIA del FIGLIO GIACOMO: la showgirl continua a combattere e a impegnarsi in varie iniziative. Poi confessa: "A volte piango più per gli altri bambini"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:20:00 GMT)

Borse europee in recupero Grazie a Wall Street : La lettura sopra le attese del Job Report USA , che ha confermato la solidità della prima economia al mondo, ha messo in secondo piano i mai sopiti timori per una guerra commerciale nel giorno in cui ...

Papa a messa per migranti : “Silenzi complici su ingiustizie”. Ai volontari ong : “Grazie a chi salva vite senza chiedere niente” : “Dio ha bisogno delle nostre mani per soccorrere”. In occasione del quinto anniversario della sua visita a Lampedusa, Papa Francesco ha celebrato una messa per i migranti. Nella Basilica di San Pietro a Roma erano presenti 200 persone, fra i quali stranieri da poco arrivati in Italia, volontari delle ong (tra cui quelli della spagnola Open Arms) e soccorritori. Nell’omelia il Pontefice ha ricordato l’appello ...

Borse in recupero Grazie alle auto. Borsa Milano in scia con FCA : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano al pari delle altre Borse Europee, che sono state sostenute dal comparto auto e dai titoli finanziari . Nel pomeriggio si è andata affermando la ...

Grazie alla tecnologia Samsung le CPU ARM Cortex-A76 supereranno i 3 GHz : Samsung annuncia l'espansione della collaborazione con ARM, che ora riguarderà anche i processi FinFET a 5 e 7 nanometri che porteranno a CPU più performanti. L'articolo Grazie alla tecnologia Samsung le CPU ARM Cortex-A76 supereranno i 3 GHz proviene da TuttoAndroid.

Grazie alla tecnologia Samsung le CPU ARM Cortex-A76 supereranno i 3GHz : Samsung annuncia l'espansione della collaborazione con ARM, che ora riguarderà anche i processi FinFET a 5 e 7 nanometri che porteranno a CPU più performanti. L'articolo Grazie alla tecnologia Samsung le CPU ARM Cortex-A76 supereranno i 3GHz proviene da TuttoAndroid.

Lezioni di sub per salvarsi I bambini ancora vivi Grazie all'allenatore eroe : Dicono che sia lui ad essere il più debole. Ekapol. Non i bambini ma l'allenatore è quello messo peggio di tutti. Perchè a venticinque anni si è preso la responsabilità della vita di questi ragazzini ...

Atalanta - Gasperini ai tifosi : “Grazie a tutti” : “Volevo ringraziarvi per la passata stagione: siete stati fantastici. La vostra passione per noi è una spinta grandissima, è bellissimo essere qui stasera”. È l’allenatore Gian Piero Gasperini, durante la presentazione dei giocatori in occasione del saluto dell’Atalanta ai tifosi nello stadio di Bergamo prima della partenza per il ritiro in Valseriana, ad aprire la serie di dichiarazioni dal campo, direttamente dal ...

Su Super Mario 64 possiamo indossare il Guanto dell'Infinito Grazie ad una mod : Se siete stufi di completare i livelli di Super Mario 64 sempre allo stesso modo, ora potrete farlo con l'ausilio dei poteri del Guanto dell'Infinito, questa infatti è la trovata dell'ultima mod lanciata per il celebre titolo dell'idraulico Nintendo.La mod, riporta VG247, è opera del modder Kaze Emanuar che ha accettato un lavoro su commissione, confezionando la mod sotto richiesta della community. Si tratta di un modder attivo, l'ultima sua ...