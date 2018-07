Grave incidente sull’Appennino reggiano | 42enne si schianta col paracadute

Incidente stradale a Camerlona : Grave uno scooterista : Incidente stradale a Camerlona con uno scooterista che è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, 7 luglio, uscendo di strada sulla Statale 16. L'Incidente, avvenuto alle 17.30, ha visto ...

Smartphone al volante : sequestro del cellulare a chi provoca Grave incidente : Una direttiva della Procura di Pordenone richiede il sequestro dello Smartphone in caso di incidenti gravi per stabilire eventuali responsabilità Guidare mentre si utilizza il cellulare è una delle azioni più pericolose che si possono fare al volante, come sottolineano le più recenti statistiche relative agli incidenti avvenuti su strade e autostrade italiane. Per chi guida utilizzando uno Smartphone e causa un incidente, è passivo di una ...

Missile esplode per errore sulla nave militare : Grave incidente per la Marina tedesca [VIDEO] : Due Marinai sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto su una nave della Marina tedesca Un terribile incidente è avvenuto su una nave della Marina tedesca, anche se per fortuna le conseguenze sono state limitate. Al momento del lancio un Missile è rimasto bloccato ed è esploso all’interno del lanciatore in cui si trovava. La terribile esplosione immortalata in un filmato ha provocato il ferimento di due Marinai, mentre non si sono ...

Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto - in ospedale/ Uomini e Donne - Angela Caloisi : “Non è Grave!" : Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto; l'ex tronista di Uomini e Donne preoccupa le estimatrici, Angela Caloisi rassicura tutti: “Nulla di grave!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:03:00 GMT)

Ragusa : incidente in c/da Cisternazzi - Grave motociclista : Ragusa - grave incidente stradale questa mattina intorno alle ore 10.00 in contrada Cisternazzi, a circa 300 metri dal bar Bruscè. In particolare, un uomo sarebbe rimasto gravemente ferito e per ...

Incidente a Ragusa : motociclista sotto auto : è Grave : grave Incidente stradale a Ragusa. Un motociclista è finito sotto un auto in via Ettore Fieramosca. Trasferito in elisoccorso a Catania.

Vicenza - operaio colpito da lastra : è Grave/ Incidente sul lavoro - Cogoleto : cade da muretto - diversi traumi : Vicenza, operaio colpito da lastra: è grave. Ultime notizie, Incidente sul lavoro, un uomo rimasto ferito anche a Cogoleto: caduta dal muretto, diversi traumi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:14:00 GMT)

Ciclismo - incidente in allenamento : Grave l'olimpionica tedesca Vogel : COTTBUS - Il mondo del Ciclismo è in ansia per la tedesca Kristina Vogel. La pluricampionessa olimpica e mondiale su pista è stata coinvolta in un grave incidente mentre si stava allenando sulla pista ...

Tragico incidente stradale a Sanluri - un morto e due feriti - uno è Grave : I Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per chiarire la dinamica del terribile incidente stradale, avvenuto nei pressi di Sanluri, questa mattina all'alba e che è costato la ...

Incidente vicino al centro commerciale “Porte di Catania” : Grave un bambino di 11 anni : L'Incidente stradale domenica pomeriggio in prossimità della rotonda del centro commerciale “Porte di Catania”. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente e quattro persone sono rimaste ferite. Il più grave è un ragazzino di undici anni attualmente ricoverato in prognosi riservata.Continua a leggere

Muore in un Grave incidente stradale a Roma lo chef Alessandro Narducci : Nella notte di venerdì 22 giugno ha perso la vita in un terribile incidente stradale il giovane chef Romano Alessandro Narducci, classe 1990, mentre percorreva con il suo scooter Honda Sh il Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Assieme al giovane, è morta anche l'amica, nonché collega, Giulia Puleio, waitress chef de rang, anch'ella a bordo del motorino. Lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi, i quali erano appena usciti dalla ...

Grave incidente agricolo - il trattore si ribalta e lo schiaccia : è grave : Approfondimenti Ennesimo incidente agricolo: muore a 69 anni schiacciato da un tronco 20 agosto 2017 Finisce sotto il trattore mentre lavora in campagna, 30enne perde la gamba 22 agosto 2017 grave ...

Latina - incidente all'alba : morta una ragazza di vent'anni - l'amica alla guida ferita Gravemente : Una ragazza di circa 20 anni è morta e una sua amica, che era alla guida, è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale in auto avvenuto questa mattina a Latina,...

Latina - incidente all'alba : morta una ragazza - Gravemente ferita un'amica : Una ragazza è morta e una sua amica è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale della...