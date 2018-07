Gran Bretagna | morta la donna contaminata da agente nervino 

Formula 1/ Video highlights e classifica piloti e costruttori - Gran Premio di Gran Bretagna 2018 (Silverstone) : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, la classifica piloti e costruttori. A Silverstone vince Sebastian Vettel, lui e la Ferrari allungano nel Mondiale(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 03:01:00 GMT)

Gran Bretagna - morta la donna avvelenata da agente nervino. Il marito ancora ricoverato : ... definendo 'grottesca' l'idea di aver potuto architettare alcun attacco chimico in suolo straniero con tutte le luci puntate sulla vetrina dei campionati del mondo di calcio di Russia 2018, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Ferrari è più forte della Mercedes - che lezione a casa loro! Le Rosse volano - le Frecce sono in crisi : Trionfo totale della Ferrari a Silverstone. Il trittico estivo si è chiuso con la vittoria di Sebastian Vettel, che ha portato a 12 le lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton, secondo ma deluso a fine gara. Dopo la doppietta sul podio in Austria, la Rossa ha portato a casa un altro round della lotta iridata, con le Frecce d’Argento costrette ancora una volta ad incassare. Il colpo di Silverstone fa male alla Mercedes. Era il GP di casa, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel - magia da Campione! Vince nella tana del nemico - allungo su Hamilton. Ora il sogno Mondiale è vivissimo : “Vogliamo sfatare il tabù di Silverstone ed interrompere la serie positiva della Mercedes“. Era questo il proposito di Sebastian Vettel e della Ferrari alla vigilia del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Detto, fatto e trionfo del teutonico, il quarto di questa stagione ed il cinquantunesimo in carriera come un certo Alain Prost. E’ stato tutto perfetto: la partenza, prendendo la vetta ai danni ...

F1 – Silverstone si tinge di rosso con la vittoria di Vettel : le IMMAGINI più belle del Gp di Gran Bretagna : A Silverstone è festa Ferrari, Vettel trionfa nel Gp di Gran Bretagna battendo Hamilton a casa sua Il decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno sul circuito di Silverstone ha visto vincere Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari ha battuto a casa sua Lewis Hamilton. Scorri la gallery per vedere le IMMAGINI più belle del Gp di Gran Bretagna. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo F1 – Silverstone si tinge ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : caro Hamilton - bisogna saper perdere! Le allusioni al gioco sporco in Ferrari non sono giustificabili : Signori, che gara! Difficile rappresentare con le parole quanto sia accaduto in questa domenica 8 luglio 2018. Un GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, che rimarrà a lungo nella memoria e nel cuore degli appassionati perché è stata una rappresentazione di cosa voglia dire essere pilota. Coraggio, aggressività, strategia e creatività. Tutte queste componenti si sono notate sul tracciato di Silverstone, uno di quei ...

DIRETTA FORMULA 1/ Ferrari - trionfo Vettel e Raikkonen show : ira Lewis e Bottas flop (Gp Gran Bretagna 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:00:00 GMT)

VIDEO F1 - Highlights Gran Bretagna 2018 : la gara più bella dell’anno! Show incredibile - vince Vettel con un sorpasso antologico : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone si è corsa una delle gare più belle degli ultimi anni, abbiamo assistito a uno Show incredibile che ha regalato emozioni a non finire. Il tedesco ha trionfato grazie a un sorpasso stellare su Valtteri Bottas a cinque giri dal termine ma il pilota della Ferrari era stato sublime anche al via quando aveva sorpassato uno spento Lewis Hamilton, Campione del ...

F1 Gran Bretagna - Wolff : «È la seconda volta che ci buttano fuori» : SILVERSTONE - Come il suo pilota, anche il team principal della Mercedes Toto Wolff schiuma rabbia al termine della gara, accusando la Ferrari di scorrettezza: ' È la seconda volta che ci buttano ...

CLASSIFICA FORMULA 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel primo - la Mercedes perde colpi (Gp Gran Bretagna) : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone. Sebastian Vettel vince e guadagna altri 7 punti su Lewis Hamilton, sale anche Kimi Raikkonen(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Kimi Raikkonen - GP Gran Bretagna 2018 : “Ho preso Hamilton - errore mio. Ho lottato - senza l’errore potevo fare meglio” : Kimi Raikkonen è stato uno dei Grandi protagonisti del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha toccato Lewis Hamilton nel corso del primo giro, poi ha subito una penalità di 10 secondi, ha ricostruito la sua gara e con un bel sorpasso su Bottas è riuscito a conquistare il terzo posto alle spalle del vincitore Sebastian Vettel e proprio di Hamilton. Il finlandese è risultato rammaricato nelle consuete ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : giusti i 10 secondi di penalità a Raikkonen? L’analisi del contatto con Hamilton : Del contatto tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen in curva 3 dopo il via del Gran Premio di Gran Bretagna se ne parlerà ancora a lungo. Sia perché ha coinvolto il campione del mondo in carica, andandogli a rovinare ulteriormente la gara di casa (dopo che c’aveva già pensato lui con una partenza pessima) sia perché è andato a creare un precedente. Dopo tanti contatti, al via e non, di quella entità, la direzione gara aveva sempre comminato ...

VIDEO Sebastian Vettel - sorpasso leggendario su Bottas! Manovra stellare per la vittoria - che trionfo nel GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 grazie a un sorpasso mitologico a cinque giri dal termine. Il pilota della Ferrari si è inventato una Manovra stellare su Valtteri Bottas ed è così riuscito a conquistare la prima posizione: ha ritardato la staccata e ha sorpreso il finlandese della Mercedes involandosi così verso un successo inatteso a Silverstone. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel su Valtteri Bottas che ...