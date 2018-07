GP di d' Inghilterra | vince la Ferrari di Vettel davanti alla Mercedes di Hamilton

Semifinali Mondiali 2018 / Tabellone e calendario : Inghilterra-Croazia e Belgio-Francia - chi vincerà? : Semifinali Mondiali 2018: il Tabellone e il calendario, tutti i possibili incroci. Ecco il primo verdetto: di fronte Francia e Belgio, oggi altre due sfide tutte europee(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:51:00 GMT)

Ottavi di finale - Mondiali 2018/ Tabellone accoppiamenti : vince il Belgio - all'Inghilterra la Colombia : Ottavi di finale, Mondiali 2018: Tabellone accoppiamenti. Belgio e Inghilterra già qualificate, mentre Giappone, Senegal e Colombia sono in lotta per due posti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Mondiale 2018 - il Belgio batte 1-0 l'Inghilterra e vince il girone G : Il Belgio di Roberto Martinez batte 1-0 l'Inghilterra di Gary Southgate, nel big match dell'ultima giornata del girone G, vince il suo raggruppamento e vola meritatamente agli ottavi di finale del Mondiale. Il gol della vittoria porta la firma di Januzaj. La partita è stata equilibrata dall'inizio alla fine con grandi occasioni da rete da ambo le parti. I belgi, però, hanno fatto valere il maggiore tasso tecnico e alla fine hanno vinto la ...

Diretta/ Inghilterra-Belgio Mondiali 2018 (risultato finale 0-1) streaming video tv : il Belgio vince il girone : Diretta Inghilterra Belgio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe già agli ottavi dei Mondiali 2018, le due europee cercano il primo posto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:43:00 GMT)

Mondiali : euforia Belgio - vince contro l’Inghilterra e agli Ottavi sfiderà il Giappone. Vittoria della Tunisia contro Panama [FOTO e VIDEO] : Saranno Colombia e Giappone le avversarie rispettivamente di Inghilterra e Belgio negli Ottavi di Finale di Russia 2018. Nello spareggio per il primo posto tra belgi e inglesi nel Girone G è la squadra di Roberto Martínez ad avere la meglio grazie ad un goal di Januzaj al 51' Il primo tempo è stato privo di emozioni: le due squadre hanno dato vita ad un ampio turnover. --Nella ripresa la rete del Belgio e la reazione dell’inghilterra che ...

Mondiali 2018 - vince l'Inghilterra. Pari Giappone-Senegal : L'Inghilterra di Gary Southgate è un rullo compressore, batte 6-1 Panama e stacca così il pass per gli ottavi di finale del Mondiale in Russia. I gol della vittoria portano la firma del difensore Stones, autore di una doppietta, di Harry Kane, autore di una tripletta e momentaneo capocannoniere del Mondiale con cinque reti in due partite, e di Lingard. Di Baloy la rete della bandiera per Panama. La gara è stata dominata dal primo all'ultimo ...

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama 6-1 : risposta al Belgio e ora c’è il rischio del sorteggio per decidere vincente del girone : L’Inghilterra si abbatte su Panama. E questa volta non è solo Kane a trascinare i compagni nel tennistico successo per 6-1 che vale l’accesso agli ottavi, insieme al Belgio, con un turno d’anticipo. E la vittoria larga apre il fronte per il primo posto del girone, perché le due qualificate sono perfettamente alla pari e al momento a decidere la prima posizione è la classifica fair play, quindi quella di ammoniti ed espulsi. Sono avanti gli ...

Inghilterra - con Panama è troppo facile! Talentuosa ma eterna incompiuta : ecco i motivi per i quali non vincerà il Mondiale : Inghilterra che domina contro Panama, un’avversaria non certo probante per la squadra di Southgate che sulle ali dell’entusiasmo rischia di cadere rovinosamente L’Inghilterra sta dimostrandosi una delle squadre migliori presenti ai Mondiali di Russia 2018. Con un Kane superlativo nulla sembra impossibile per la squadra di Southgate e da oltre Manica si sogna già il colpaccio Mondiale, ma è troppo presto per cantar vittoria. ...

Ascolti - Tunisia-Inghilterra vince prime time con 6 - 3 mln di spettatori : Ottimi Ascolti per i Mondiali di Calcio in Russia: alle 17 su Italia 1 per la partita Belgio-Panama, che ha raccolto 2.858.000 telespettatori totali e il 26.29% di share, e alle 14, sempre su Italia 1, per la partita Svezia-Corea Del Sud, che ha totalizzato 2.648.000 spettatori totali con il 19.73% di share. In access prime time, su Rai1 ‘Techetechetè’ ha ottenuto 3.773.000 telespettatori con il 15.9% di share. Nel preserale, sempre ...

L’uragano Kane spazza via la Tunisia : l’Inghilterra vince al 91’ grazie al suo bomber : La vittoria arriva al 91’ grazie al centravanti del Tottenham, protagonista con una doppietta. I nordafricani avevano trovato il momentaneo pari su rigore