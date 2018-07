Golf – Eurotour | Irish Open | vince lo scozzese Russell Knox

Golf – Eurotour - Open de France : Kinhult mostra colpi prodigiosi - Bertasio in rimonta : Nell’Open de France la situazione attuale vede Rahm e Thomas a ridosso della vetta, Pavan 55°, out Paratore, Manassero, Gagli ed Edorado Molinari Lo svedese Marcus Kinhult è il nuovo leader con 136 (71 65, -6) colpi nell’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ...

Golf – Eurotour - Bmw International Open : Edoardo Molinari diciassettesimo : Ci sarà una gran volata finale per il titolo con sei giocatori al primo posto e almeno altri dieci in corsa Edoardo Molinari, 17° con 214 (74 69 71, -2) colpi, è rimasto in alta classifica nel BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania. E’ risalito Lorenzo Gagli, da 63° a 42° con 218 (74 74 70, +2), e ha perso terreno Andrea Pavan, 62° con 220 (75 72 73, ...

Golf - Eurotour : al via domani il Bmw International Open : TORINO - Matteo Manassero , Renato Paratore , Edoardo Molinari , Nino Bertasio , Andrea Pavan e Lorenzo Gagli saranno sul tee di partenza del Bmw International Open , 21-24 giugno, che avrà luogo sul ...

Golf – Eurotour : Bertasio - Gagli - Pavan e Laporta allo Shot Clock Masters : allo Shot Clock Masters sarà una lotta al gioco lento: per ogni tiro i giocatori avranno a disposizione un tempo determinato di 40 o 50 secondi. Chi lo supera riceverà un colpo di penalità Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan e Francesco Laporta partecipano allo Shot Clock Masters (7-10 giugno), torneo dell’European Tour in programma al Diamond CC di Atzenbrugg in Austria. Proseguendo la politica di voler velocizzare il gioco, in questo ...