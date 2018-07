Gli italiani stanno col governo Lega-M5S sono sopra il 55%

Wimbledon 2018 - Gli italiani in campo lunedì 9 luglio : programma - orari e tv : Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon. Era il 2012 quando la marchigiana riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships, ripetendosi in questa edizione dopo aver sconfitto la ceca Katerina Siniakova in rimonta in tre set. Una vittoria che può segnalare una svolta nella carriera della 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open ...

CARLO VANZINA/ Il maestro della commedia che ha descritto Gli italiani : CARLO VANZINA è morto ieri a Roma all’età di 67 anni. Nella sua carriera ha diretto moltissimi film, lavorando a stretto contatto con il fratello Enrico. Il ricordo di BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:11:00 GMT)Festival di Venezia 2018/ I film attesi al Lido da Suspiria ai ritorni di Cuaron e De Palma, di C.M. BalsamoNO I MONDIALI NO!/ L'amicizia tra avversari mostrata da Alberto Sordi e David Niven, di G. Foresti

Euro sì - Euro no. La parola aGli italiani - speciale stasera su Sky TG24 : Quanti italiani vogliono davvero uscire dall’Euro? Dopo la crisi istituzionale che ha incendiato il dibattito politico prima della nascita del governo e messo in fibrillazione i risparmiatori e i mercati, sarà questo il tema al centro dello speciale “Euro sì, Euro no. La parola agli italiani”, in onda su Sky TG24 lunedì 7 luglio alle 21. Lo speciale, condotto da Alessandro Marenzi, ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : Finali di Specialità. Busato e Maggio - ritorno vincente. Sigillo Mori al libero - Villa top aGli staggi : Alla Play Hall di Riccione si sono disputate le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Nella nota località balneare in provincia di Rimini sono stati assegnati i dieci titoli sui singoli attrezzi. VOLTEGGIO (femminile) – Successo scontato di Sofia Busato che si veste di tricolore dopo un anno dal brutto infortunio di Cluj-Napoca. La comasca non aveva sostanzialmente concorrenza, commette una ...

Estate al mare - la Sicilia sul podio delle mete preferite daGli italiani : Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia sono le regine della classifica generale 2018 sull''offerta 'mare' italiana. Emerge dalla ricerca Panorama Turismo-mare Italia di Jfc che come di consueto è andata ...

Chi è Ghali - l'autore di Cara Italia che tutti Gli italiani dovrebbero ascoltare : Benvenuti. Questo essenziale manuale è rivolto a quei genitori che non vogliono restare indietro, che vogliono capirci di più del mondo dei loro figli attraverso ciò che, come accade per tutte le generazioni, li crescerà e formerà più di quanto loro, mammà e papà, ne avranno mai capacità e potenzialità. La musica. La loro musica.

Gli italiani stanno col governo Lega-M5S sono sopra il 55% Salvini vola : +10%. Sondaggio : Il governo sfonda il muro del 55% con la Lega in fortissima ascesa. Leggero calo per M5S, mentre il PD è stabile. Giù Forza Italia. Ecco i dati del Sondaggio... Segui su affaritaliani.it

Alla maGlietta rossa 'dei radical chic' Meloni risponde con la maGlietta azzurra 'per Gli italiani' : 'radical chic con il Rolex e l'attico a New York': così Giorgia Meloni ha liquidato i politici, giornalisti, scrittori e personaggi di varia estrazione che sabato hanno sposato l'iniziativa di Don ...

"Euro sì - euro no. La parola aGli italiani" - lo speciale di Sky Tg24 - : Quanti italiani vogliono davvero uscire dall'euro? Sarà questo il tema al centro dello speciale, condotto da Alessandro Marenzi, in onda lunedì 7 luglio alle 21. Contenuti e approfondimenti saranno ...

Lucia Malvone terza aGli italiani di body building :

Mondiali 2018 - Ikea aGli italiani : "Avete gufato bene la Svezia" : La Svezia di Andersson è uscita a testa alta dal Mondiale. Gli scandinavi, infatti, dopo aver vinto in maniera incredibile il girone di cui facevano parte anche Germania e Messico, hanno battuto anche la Svizzera di Petkovic negli ottavi di finale ma si sono fermati ai quarti eliminati dall'Inghilterra di Gary Southgate. La Svezia abbandona la spedizione in Russia consapevole di aver disputato un ottimo Mondiale e di essere comunque arrivata tra ...

E’ morto Carlo Vanzina - ha raccontato le vacanze deGli italiani. Verdone : «Carletto mio adorato»| : L’annuncio dato dalla moglie Lisa e il fratello Enrico. Il regista si è spento a 67 anni dopo una lotta contro la malattia. Era figlio di Steno. Boldi: «Ha regalato un sorriso a tutti noi»

Listeria : Gli italiani hanno consumato 402 - 5 milioni di kg di vegetali surgelati nel 2017 : Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli italiani hanno consumato 402,5 milioni di chili di vegetali surgelati nel 2017 con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola dei vegetali naturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza delle misure precauzionali adottate con il ritiro in Italia ed in ...