Gli effetti delle nuove disparità

Vitamina D : ecco Gli effetti di una carenza in gravidanza sulla salute di madre e bambino : Un nuovo studio, pubblicato su PLOS One, ha dimostrato che una donna su 3 in Norvegia ha una carenza di Vitamina D alla fine della gravidanza. La percentuale nei mesi invernali sale al 50%, poiché la luce solare, fonte principale di Vitamina D, è poca ed è difficile ottenere i giusti livelli solo dall’alimentazione. Se poi si aggiunge che in estate si usano creme solari per proteggere la pelle, le difficoltà di produrre la Vitamina ...

Thailandia: la soglia critica per l'ossigeno è 8%, ma effetti già al 15%

Migranti - Gli effetti della circolare Salvini ai prefetti : più irregolari e più ricorsi contro i dinieghi alle richieste di asilo : Dopo le dichiarazioni del 21 giugno, Matteo Salvini è passato ai fatti. Con una circolare interna, il 4 luglio il ministro dell’Interno ha ordinato alle Commissioni territoriali, gli organismi ministeriali preposti alla valutazione delle richieste di asilo, di rivedere i criteri con i quali concedono la protezione umanitaria, ossia un permesso di soggiorno valido due anni e rinnovabile, concesso per “seri motivi, in particolare di carattere ...

Confessione shock di James Blake suGli effetti collaterali del successo : “Ho pensato al suicidio” : La Confessione shock di James Blake arriva a qualche anno dal raggiungimento del successo. L'artista si è raccontato alla Performing Arts Medicine Association, nella sezione dedicata al tema della salute mentale e della frequenza del suicidio negli artisti più o meno giovani. La testimonianza è stata raccolta da Billboard, con tutte le dichiarazioni fatte sulla depressione e sui pensieri suicidi avuti nei primi anni di carriera. Il problemi ...

C'è un deo spray per corpo e capelli che contrasta Gli effetti dello smog : Caratterizzata da una formula inedita e all'avanguardia, Guudcure Pollution Free è l a prima linea completa di trattamenti skincare anti-inquinamento al mondo. Il suo punto di forza è la presenza di ...

Terremoto magnitudo 3.6 in provincia di Modena : ecco la scheda con Gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato oggi alle 09:32 in provincia di Modena. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Modena Data 01/07/2018 UTC 07:32:16 Latitudine 44.20° Longitudine 10.56° magnitudo 3.6 Profondità 14 Km La presente scheda elenca ...

Spread - cosa succede se aumenta : Gli effetti sulla vita reale : La partita dello Spread, in questi giorni in aumento a causa dell’incertezza politica [VIDEO], e il suo legame coi costi sulla vita di tutti i giorni, passa attraverso il modo in cui aziende e banche si finanziano per mandare avanti le rispettive ‘baracche’. L’equazione, per semplificare, è la seguente: più aumenta lo Spread, più c’è il rischio che gli istituti di credito si ‘rifacciano’ delle perdite sulle spalle dei proprio clienti gente ...

Caldo : Gli effetti devastanti sull'umore : Dalla metà della prossima settimana, arriva il Caldone. Dopo aver toccato picchi previsti fino a 36-37 gradi nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, le temperature dovrebbero ripiegare e tornare su valori meno estremi. "Non sarà un' estate di Caldo torrido africano come quella de

La fiammata dei prezzi e Gli effetti sui tassi : Alla fine ce l'ha fatta. L'inflazione nella zona euro ha toccato il 'fatidico' livello del 2% a giugno, rispetto all'1,9% del mese prima. Dopo anni di variazioni 'zero virgola', sembra sempre più a ...

Dazi auto : Gli effetti sul Pil dell'area euro. Allarme Moody's : L'economia più colpita sarà la Germania, visto che il settore delle quattro ruote rappresenta il 6,9% del Pil. Sul fronte opposto, la Grecia: il settore auto rappresenta solo lo 0,6% del Pil. Per l'...

Gli effetti delle critiche dei genitori sul cervello dei bambini : I figli dei genitori molto critici diventano meno attenti alle espressioni facciali delle persone, e di conseguenza alle emozioni corrispondenti. A dirlo è un team di ricercatori dell’Università di Binghamton (New York), che ha compiuto un’approfondita analisi delle risposte cerebrali di un gruppo di bambini dinanzi a visi che esprimevano diversi stati emotivi e ha messo in luce un trend comune dei bambini con genitori più propensi alla ...

Manca solo l'ufficialità, ma il passaggio di Radja Nainggolan dalla Roma all'Inter e del contestuale arrivo in giallorosso di Davide Santon e Nicolò Zaniolo è ormai fatto.

Gli effetti dell’insonnia sulla pelle : Dormire fa bene, non solo all’umore, ma anche alla nostra pelle. Gli effetti dell’insonnia infatti possono essere devastanti e provocare rughe, opacità e occhiaie. Quando il sonno è alterato il nostro organismo produce molti meno antiossidanti e, più le ore di riposo diminuiscono, più la capacità delle cellule di rigenerarsi viene indebolita. Il risultato? Le rughe si accentuano e al risveglio i segni dell’età appaiono visibili ...

Per Kashkari - Fed - non chiari effetti taGli fiscali nel lungo : E anche se non ci sono segnali di un surriscaldamento dell'economia, ha concluso, "non vogliamo mettere prematuramente fine all'espansione". , RR - www.ftaonline.com,