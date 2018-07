ilgiornale

: 'Giuro di brandire le mie armi per difendere Cristo e la Patria' - - desimonem : 'Giuro di brandire le mie armi per difendere Cristo e la Patria' - -

(Di domenica 8 luglio 2018) "Fratello Ivan, vuoi tu essere accolto nel Tempio come cavaliere di giustizia?". La domanda, secca, ammette una sola risposta: il sì, convinto. E non potrebbe essere altrimenti visto che la cerimonia di investitura dell'Eques Iustitiae dell'Ordine dei cavalieri templari arriva dopo un lungo percorso di preparazione e il passaggio di diversi gradi: novizio,ger, miles e infine - appunto - eques. Ivan attende di fronte al maestro del Tempio. Il rito che sta per compiere al buio di una cripta è "lo stesso di 700 anni fa", quando i monaci cavalieri entravano nella milizia della Chiesa votata alla difesa della Terra Santa. "Tutto quello che facciamo ha un senso tradizionale", scandisce il maestro fra Giorgio Mauro Ferretti. "Non lo abbiamo mai cambiato perché i riti, se modificati, perdono di potenza". E la potenza è quella di un giuramento dalle mille sfaccettature. Antico. Forte. ...