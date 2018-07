Giro Rosa 2018 | Jolien D’Horre vince in volata nella terza tappa Leah Kirchmann nuova

Giro d'Italia femminile - Brand maglia rosa nella tappa di Ovada : Ovada - L'olandese Ellen Van DijK forse ricorderà la tappa di Ovada con un filo di amarezza, perché ha dovuto cedere alla conterranea Lucinda Brand la maglia rosa, conquistata solo il giorno prima a ...

Ciclismo : Giro Rosa volata di gruppo ad Ovada : La forte portacolori del team Wiggle High5, compagna di squadra di Elisa Longo Borghini, si è lasciata alle spalle la due volte campionessa del mondo su strada Giorgia Bronzini, Cylance Pro Cycling, ...

Giro Rosa 2018 : volata di classe nella seconda tappa. La spunta Kirsten Wild su Giorgia Bronzini : seconda tappa e prima volata per il Giro Rosa 2018: in quel di Ovada a spuntarla in uno sprint davvero di altissima qualità è la pistard olandese Kirsten Wild (Wiggle High5). Quarta vittoria in stagione su strada per l’atleta orange che è riuscita a dominare la volata, battendo di mezza ruota l’attesa azzurra Giorgia Bronzini (Cylance) e la campionessa d’Europa Marianne Vos (Waowdeals). La Maglia Rosa resta al Team Sunweb, ma ...

Segui il Giro Rosa dalle 17.15 sul nostro sito : Oggi la seconda tappa del Giro d'Italia femminile con la tappa di 120 che parte ed arriva ad Ovada, AL, nell'entroterra ligure-piemontese - Seconda frazione del Giro Rosa con la passista olandese ...

Al Giro Rosa la prima maglia va all'olandese Ellen Van Dijk : Nella cronosquadre odierna successo della formazione Team Sunweb, domani la leader olandese proverà a mantenere la leadership nella tappa Ovada-Ovada di 120km -

Giro Rosa 2018 : cronometro a squadre al Team Sunweb - maglia rosa a Ellen van Dijk : Pronostico rispettato nella prima tappa del Giro rosa 2018: la cronometro a squadre di 15,5 chilometri a Verbania se l’è aggiudicata la compagine campionessa del mondo in carica di specialità, il Team Sunweb. Lo squadrone olandese si è imposto con il tempo di 18’24”: la prima maglia rosa di questa edizione della corsa a tappe italiana è andata all’orange Ellen van Dijk. Subito grandissimo equilibrio. Il Team iridato in carica, sul ...

Ciclismo : Giro Rosa al via da Verbania con Longo Borghini e il mostro Zoncolan : ... l'olandese Anna Van der Breggen, che all'assalto al terzo Giro, dopo 2015 e 2017, ha preferito la novità mountain bike: sarà al via in Val di Sole per l'unica tappa italiana di Coppa del Mondo. I ...

Ciclismo : scatta da Verbania il 'Giro Rosa' : Dalle ore 19 diretta streaming sul nostro sito del Giro d'Italia femminile al via con una cronosquadre di 15,5 km - Dopo la spettacolare presentazione delle squadre di ieri sera, [[{"fid":"47716","...

Ciclismo - il Giro Rosa bacia la Brianza : mercoledì partenza di tappa da Sovico - prima la festa : Sovico si prepara così ad accogliere le protagoniste del 'Giro Rosa' di Ciclismo, sport che in paese ha radici ben profonde e che appassiona decine e decine di cittadini, grandi e piccini. Una ...

Giro Rosa 2018 : scatta la 29ma edizione. Percorso duro e tante possibili favorite - sarà spettacolo : Scatterà domani, in quel di Verbania, con una breve cronometro a squadre, la 29ma edizione del Giro Rosa: una delle più importanti corse a tappe del circuito del World Tour al femminile. Atteso, come di consueto, un grandissimo spettacolo: startlist di livello molto alto, Percorso durissimo e sicuramente pieno di insidie, pubblico per le strade e molta incertezza. La tensione sale, la Maglia Rosa di Anna van Der Breggen (assente in questa ...

Giro Rosa – La prevenzione alla corsa italiana femminile : l’iniziativa del Centro Diagnostico Italiano : Il Centro Diagnostico Italiano veste nuovamente la maglia Rosa portando prevenzione anche durante il Giro ciclistico ‘al femminile’ che si terrà dal 6 al 15 luglio Si veste nuovamente di Rosa il Centro Diagnostico Italiano che nella seconda settimana di luglio seguirà, con il suo camper adibito a poliambulatorio mobile, il Giro femminile. Dopo il successo riscosso nelle 18 tappe italiane della 101esima edizione del Giro d’Italia, CDI ...

Giro Rosa 2018 : le italiane per la classifica generale. Elisa Longo Borghini la punta - Erica Magnaldi l’outsider : Il Giro Rosa 2018 prenderà il via venerdì 6 luglio da Verbania. La corsa a tappe più importante del ciclismo femminile vedrà alla partenza anche quest’anno grandi campionesse che lotteranno per la conquista della maglia Rosa. Le nostre atlete cercheranno di essere grandi protagoniste nella corsa di casa e andiamo quindi a scoprire le atlete italiane che potranno lottare per la classifica generale di questo Giro Rosa. Tra le favorite assolute per ...

Giro Rosa 2018 : la startlist - le squadre e le partecipanti. Marianne Vos a caccia del quarto centro - c’è anche Elisa Longo Borghini : Il conto alla rovescia sta per concludersi. Venerdì 6 luglio prende il via il Giro Rosa, la corsa a tappe di dieci giorni che si percorre lungo il suolo italico. Il percorso ricco di salite impegnative, tra cui lo Zoncolan che si affronterà nel corso della penultima frazione, ha richiamato l’attenzione di molte scalatrici nostrane e straniere all’interno dei 24 team in gara. Tra i nomi caldi spicca quello della tre volte vincitrice ...

Giro Rosa 2018 : le favorite. Elisa Longo Borghini sfida Annemiek van Vleuten e Katarzyna Niewiadoma : Venerdì 6 luglio scatterà il Giro Rosa 2018, la corsa a tappe più importante del ciclismo femminile. Le migliori atlete del mondo si sfideranno attraverso dieci frazioni per conquistare l’ambita maglia Rosa. La campionessa in carica Anna van der Breggen sarà assente. L’olandese ha deciso infatti di cercare nuovi stimoli nella mountain bike e partecipare alla tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole. Chi sarà quindi la nuova regina? Cerchiamo di ...