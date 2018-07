Giovanni Caccamo Canta “Era d' estate” in onore di Sergio Endrigo Una serata Bella…

Giovanni Caccamo : «Con la musica riesco a conoscere le mie emozioni» : Arriva in radio il nuovo singolo di Giovanni Caccamo intitolato “Bisogno di tutto” “La musica, per me, è sempre stata un bisogno fondamentale. Insieme a lei ho imparato a conoscere le mie emozioni, a scriverne, parlarne ma soprattutto a viverle. In questi anni ho cercato di capire quale fosse l’essenza della mia esistenza, il centro del mio equilibrio; quali fossero per me gli ingredienti fondamentali della mia quotidianità, di ...