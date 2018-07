Ginnastica | Campionati Italiani 2018 | oggi le Finali di Specialità Chi vincerà i

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : le pagelle. Giorgia Villa - show tricolore! Iorio di cuore - Ricciardi sorpresa - Meneghini in crisi : Alla Play Hall di Riccione si è disputato il concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle atlete di punta impegnate in pedana nella nota località balneare in provincia di Rimini. Giorgia Villa: 9. Campionessa d’Italia con pieno merito al termine di una mattinata da incorniciare per la 15enne, bravissima a tenere il testa a testa con Elisa Iorio per due rotazioni e ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : oggi le Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguirli (8 luglio) : oggi domenica 8 luglio si disputano le Finali di Specialità ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano ben dieci titoli (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta una giornata ricca e impegnativa dalle ore 16.00, lo spettacolo non mancherà. I concorsi generali individuali di ieri sono valsi anche come qualificazione per gli atti conclusivi sugli attrezzi, oggi i migliori otto ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : le qualificate alle Finali di Specialità. Busato - Iorio - Grisetti e Villa in testa : Oggi si è disputato il concorso generale individuale dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione ha trionfato Giorgia Villa davanti a Elisa Iorio e Sara Ricciardi. La gara odierna serviva anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Di seguito tutte le ginnaste che domani torneranno in pedana e lotteranno per i tricolori sui vari ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Elisa Iorio sfida Giorgia Villa - Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’All-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio. La giovane classe ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : oggi l’all-around. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : come seguirli (7 luglio) : oggi sabato 7 luglio si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la gara più importante del panorama nazionale sarà la Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini. L’evento sarà particolarmente importante in vista degli Europei di Glasgow, in Programma a inizio agosto: i DT dell’Italia avranno l’occasione per vedere all’opera gli atleti e scegliere la ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : parte la corsa verso gli Europei - si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : Giorgia Villa ed Elisa Iorio - sfida per l’all-around! Meneghini ci prova - assenti Ferlito e Rizzelli. Mori a metà : La Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, è pronta a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno nel weekend del 7-8 luglio. La gara più importante del panorama nazionale si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, molto importante in vista degli Europei che si svolgeranno a Glasgow a inizio agosto. Rispetto alla starting list diffusa qualche settimana fa, ...

Ginnastica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : tutte le partecipanti e le ginnaste in gara. Tornano Rizzelli e Ferlito - Iorio difende il titolo : Nel weekend del 7-8 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica, l’evento più importante del panorama nazionale. Alla Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, si assegneranno gli ambiti tricolori in una gara fondamentale verso gli Europei in programma tra meno di un mese a Glasgow. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, non solo per le temperature in spiaggia ma ...

Ginnastica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : data - programma - orari e tv. Che spettacolo a Riccione (7-8 luglio) : Nel weekend del 7-8 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la gara più importante del panorama nazionale sarà la Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini. L’evento sarà particolarmente importante in vista degli Europei di Glasgow, in programma a inizio agosto: i DT dell’Italia avranno l’occasione per vedere all’opera gli atleti e scegliere ...

Ginnastica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : tutte le ammesse e le partecipanti. Torna Rizzelli - ci sono Ferlito e Mori - Iorio difende il tricolore : sono state diramate le ammissioni per i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Riccione (Rimini) nel weekend del 7-8 luglio. La rassegna tricolore sarà fondamentale per le convocazioni agli Europei che si svolgeranno a Glasgow a inizio agosto. Come da tradizione, sabato spazio al concorso generale individuale che vale anche come qualificazione alle Finali di Specialità della domenica. Elisa Iorio sarà ...

Ginnastica - Serie A 2019 : la composizione dei prossimi campionati - quali squadre ci saranno? Gare più rapide - livello più elevato : Si è conclusa la Serie A 2018 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Ben 24 formazioni hanno partecipato a questa edizioni del torneo, generando delle Gare maratona di dieci ore in occasione delle tre tappe che si sono disputate ad Arezzo, Milano e Torino. Il tutto si era reso necessario per arrivare a una divisione più corretta delle squadre per la prossima stagione. In base alla classifica di quest’anno, infatti, si ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al Palavela di Torino : prende il via la finale dei campionati italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...

Ginnastica artistica – Torino - al via i Campionati Italiani di Serie A e B : Le migliori squadre italiane di Ginnastica artistica sulla pedana del PalaVela di Torino per i Campionati Italiani di Serie A e B Domani, venerdì 8 giugno, al PalaVela di Torino prenderà il via la terza e ultima tappa dei Campionati Italiani di Serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. Una due giorni che vedrà salire in pedana le migliori squadre italiane: il venerdì si partirà con la Serie B alle ore 15,30 con il riscaldamento ...

Ginnastica artistica – Tutto pronto per la finale dei Campionati Italiani di serie A e B : Tutto pronto per la tappa finale di serie A e B dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica Questa mattina, mercoledì 30 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica di serie A e B, maschile e femminile, che avrà luogo al PalaVela di Torino l’8 e il 9 giugno. La presentazione si è svolta nella bellissima e scenografica Sala Conferenze della Reale Mutua di via Corte ...